En un partidazo, Cali y Medellín se fueron en tablas en final de Copa

Deportivo Cali y Medellín protagonizaron un partidazo este sábado en el estadio de Palmaseca, en el juego de ida de la Copa Águila 2019. El 2-2 fue la mejor explicación a una contienda de toma y dame, ante 26.319 espectadores.

Fue un compromiso digno de una definición del título, jugado a más de 60 kilómetros por hora y opciones para cada bando, que tendrá los últimos 90 minutos el miércoles 6 de noviembre en el Atanasio Girardot, a partir de las 7:30 p. m. .



En el minuto 9, Medellín salió ordenado desde el fondo, la pelota transitó todo su terreno hasta quedar en Deinner Quiñones, quien metió un centro templado de pierna zurda por derecha, cabeceó Didier Moreno entre los dos centrales del Cali y con el parietal izquierdo venció a Johans Wallens para el 0-1.

Después del gol en contra, Cali salió con todo por el empate, pero sufrió demasiado en el fondo cuando el visitante armó sus jugadas colectivas. Arroyo levantó un servicio por derecha y Mercado desperdició de cabeza a los 22, pero luego fue el Medellín el que llegó con Germán Cano con otro centro al área que no contuvo Wallens, y el juvenil Bryan Castrillón no alcanzó a puntear el balón.En el minuto 33, Juan Ignacio Dinenno recibió un estupendo centro de Deiber, se tiró en palomita y antes del achique de González metió la cabeza para el justiciero 1-1.

El festejo de Juan Ignacio Dinenno. Foto: Santiago Saldarriaga - EL TIEMPO

El ritmo de las acciones continuó igual. Cali trataba de sacar provecho de los espacios que daba el DIM en el medio y atras, pero Féiver Mercado y Andrés Arroyo no fueron solidarios con sus compañeros de contención y eso hizo que el visitante llegara con mucha facilidad por la derecha.



A los 47, Andrés Ricaurte sacó un zurdazo en el área grande, el balón pegó en el brazo izquierdo de Richard Rentería, que se barría al piso, y el árbitro Nicolás Rodrígiez dio el penalti que un minuto después tradujo en gol Germán Ezequiel Cano al palo derecho.

​

Las emociones no pararon en la segunda etapa. En el minuto 6 se produjo un cobro por el costado derecho de Deiber Caicedo, el balón pegó en el pecho de Jesús Murillo y el rebote lo tomó Féiver Mercado en el área chica para conseguir el 2-2.



Después de ese empate, Cali no volvió a ser el equipo ambicioso del inicio, Dinenno se apagó y Deiber fue excluido para el ingreso de Agustín Palavecino. Medellín adelantó sus líneas y se la jugó toda. Adrián Arregui y Didier Moreno hicieron una notable presentación, prácticamente dejando sin protagonismo a los hombres de ideas del anfitrión.



Germán Cano armó una buena asociación con Ricaurte, que entrando al área remató al arco y el balón chocó contra la base del palo izquierdo y salió, a los 30 minutos.

Cali 2, Medellí 2

Deportivo Cali: Johan Wallens; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Richard Rentería, Darwin Andrade; Andrés Balanta, Christian Rivera, Deiber Caicedo, Andrés Arroyo, Féiver Mercado; Juan Ignacio Dinenno.



Cambios: Carlos Rodríguez por Andrés Arroyo (22 ST), Agustín Palavecino por Deiber Caicedo (28 ST), Kevin Velasco por Féiver Mercado (45 ST).



DT: Lucas Pusineri.



Medellín: David González; Elvis Perlaza, Jesús David Murillo, Jaime Giraldo, Dairon Mosquera; Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Adrián Arregui, Deinner Quiñones, Bryan Castrillón; Germán Ezequiel Cano.



Cambios: Jonathan Marulanda por Bryan Castillo (17 ST), Juan Manuel Cuesta por Deinner Quiñones (33 ST), Cristian Echavarría por Elvis Perlaza (45 ST).



DT: Aldo Bobadilla.



Goles: 1-0: Didier Moreno (9 PT, de cabeza). 1-1: Juan Ignacio Dinenno (32 PT, de cabeza). 1-2: Germán Ezequiel Cano (45+3 PT, de penal). 2-2: Féiver Mercado (6 ST).



Amonestados: Juan Camilo Angulo (18 PT), Andrés Balanta (37 PT). Deinner Quiñones (11 PT), Elvis Perlaza (21 PT), Andrés Ricaurte (43 PT), Jesús David Murillo (5 ST) por Medellín.



Expulsados: Richard Rentería (33 ST)



Partido: muy bueno.



Figuras: Didier Moreno y Deiber Caicedo (8)



Estadio: Palmaseca



Asistencia: 26.319 espectadores.



Árbitro: Nicolás Rodríguez (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces