Cali vs. Medellín, la gran final de la Copa Colombia

Deportivo Cali es finalista de la Copa Colombia, el conjunto verdiblanco empató en el juego de vuelta en el Manuel Murillo Toro y ganó la llave ante un Tolima que tuvo el balón pero no fue claro para marcar diferencia, Cristián Rivera anotó por los visitantes, un autogol de Richard Rentería permitió el empate de Tolima.

Cali llegó a Ibagué con sus recaudos y prevenciones, conocedor del peso ofensivo del Tolima, los azucareros se plantaron con orden y constante presión en zona media, el Vinotinto y Oro salió con la necesidad de mínimo emparejar la serie y por ello su propuesta ofensiva desde el primer minuto de juego.



La posesión del Tolima era estéril, tenía la pelota y constantemente acechaba el área de Wallens pero sin claridad y profundidad, Cali no podía soltarse de ese control y era nula su presencia en la zona defensiva del local que iba trabajando la posibilidad de abrir el marcador.



Después de los 28 minutos el Cali tomó tímidamente el balón, y hacia buen trabajo para bajarle el ritmo a Tolima, en esa línea a los 33 minutos se produce una jugada por derecha que no se capitalizó en ataque por parte de Dinenno, en el control del rebote se toca a ras de pasto para que entrando al área Cristián Rivera sacará un remate a la base del vertical de la mano derecha de William Cuesta que no pudo hacer nada para evitar el gol caleño.



Esa anotación alargaba la ventaja de Cali, pero no le cambió la intención a los pijaos que siguieron atacando y pisando el área rival, la visita era inteligente y no se desesperaba por la presión del cuadro tolimense. Con un buen comportamiento en lo colectivo y una eficiente administración del resultado a favor, Deportivo Cali se iba ganando al descanso.

Tolima intentó y no pudo

Tolima salió a buscar la primera tarea que era empatar este partido, Alberto Gamero ordenó adelantar lineas e irse de frente a la portería de Wallens, al punto que a los 14 minutos el juez Andrés Rojas sanciona una pena máxima por una supuesta falta de un zaguero caleño sobre Alex Castro.



Al cobro fue Danobis Banguero y tal vez en justicia por la equivocación del arbitro y por esas cosas del fútbol, el hombre del minuto 90 +3 no pudo vencer la resistencia del portero caleño que atajó el disparo para mantener la ventaja a favor de su equipo.



Esa posibilidad de empatar que desperdició Banguero, no fue obstáculo para que Tolima siguiera corriendo y acechando la portería Verde, el técnico Gamero sacó a Anderson Plata e ingresó a Diego Valdés para acompañar a Jorge Ramos en ataque, Cali se defendía bien y no pasaba apuros.



Al cabo de 35 minutos de juego ya el Cali recurría a bajarle intensidad al ritmo de juego, aparecían los roses entre jugadores de ambos bandos y Tolima ensayaba con la media distancia para inquietar a Wallens que respondía bien.



Sin embargo el golero caleño falló luego de un cobro de tiro de esquina dejó el balón sobrando en el área chica donde el zaguero Richard Rentería la metió en su propio arco y se empató el juego, corría el minuto 38.



Los minutos restantes fueron confusos y sin orden para el Tolima que era más ganas que claridad, Cali mantuvo el orden y jugó con la desesperación del rival y supo trabajar la serie para alcanzar el cupo en la final.

Medellín con sed de Copa

Deportivo Independiente Medellín venció 3-2 al Deportivo Pasto, en la vuelta de la semifinal en la Copa Colombia. Con un global de 5-3, el ‘poderoso’ se instaló en una nueva final y buscará un título que le fue esquivo en el 2017. Con goles de Déinner Quiñones, Jesús Murillo y Carlos Henao en contra, el rojo de Antioquia demostró su buen momento futbolístico y ahora espera por el Deportivo Cali.



Desde los primeros minutos, los dirigidos por Aldo Bobadilla salieron a liquidar la serie, con fútbol ofensivo, dominio de pelota y sometiendo al rival. Al minuto 7, Germán Cano sintió molestias en el músculo gemelo de su pierna derecha y aunque aguantó por 15 minutos, terminó siendo sustituido por Stiven Rodríguez.



De tanto insistir, el ‘poderoso’ abrió el marcador a través de Déinner Quiñones, quien aprovechó un error en la zaga pastusa y tras una incursión por derecha, le quedó la pelota a Quiñones quien ingresó al área y definió con pierna derecha, estirando la serie a 3-1 a favor del local.



Al minuto 33, DIM realizó su segunda variante, ingresando Jonathan Marulanda en lugar de Daniel Castro quien sufrió una fatiga muscular. Tres minutos después, un centro de Marulanda por derecha encontró a Jesús Murillo, quien con golpe de cabeza estiró la ventaja para el local, dejando la serie 4-1.



Tras los goles, Pasto no lograba reaccionar y al minuto 43 llegó el tercero para Medellín en un tiro de esquina cobrado por Andrés Ricaurte y en un intento de rechazar, Carlos Henao marcó en propia puerta. La serie quedaba 5-1 y en tiempo de descuento, un penal a favor de la visita, lo cambió por gol Andrey Estupiñán, decorando el resultado parcial y acortando la ventaja en la serie a 5-2.



En la etapa complementaria, Pasto salió a buscar el arco contrario. Sin embargo, Medellín contenía el juego ofensivo de su rival y empleaba el contraataque.

Al minuto 17 del segundo tiempo, Pasto agotó sus cambios, buscando en revertir un resultado y tratando de subsanar los problemas físicos de Víctor Giraldo y Carlos Henao, quienes salieron golpeados.



Al minuto 33, una mano de Andrés Cadavid fue sancionada como penal para Pasto. Dos minutos más tarde, Andrey Estupiñán marcó el segundo para los ‘volcánicos’, acortando la serie a 5-3.



Los últimos minutos fueron para un Pasto que controlaba la pelota y los impulsó el gol marcado por Estupiñán. Los locales aguantaban el resultado y cuando recuperaban el balón, empleaban buenas transiciones de defensa a ataque.



Al final, Medellín con 8.692 espectadores logró imponerse en una serie donde su rival le opuso resistencia los últimos 15 minutos en Ipiales. Volverá a verse las caras con el Deportivo Cali, rival que festejó la Liga I-2015 en su cara, por lo que tendrá tintes de revancha para los rojos de Antioquia.



Medellín llegó a su séptima final en esta década, de la cual es la segunda por Copa y en este siglo serían 12 finales, logrando cinco títulos y siete subtítulos. La final de la Copa contra los ‘azucareros’ será el próximo 30 de octubre en el estadio Palmaseca la ida, y la vuelta en el Atanasio el 6 de noviembre.



GUILLERMO GONZÁLEZ

FUTBOLRED