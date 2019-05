Cali y Junior, dos colosos obligados a la victoria

En el Deportivo Cali hay mucho optimismo y motivación, factores que ha impregnado su técnico Lucas Pusineri, quien después del 1-1 en Ibagué frente al Tolima, por la primera fecha del cuadrangular B, salió satisfecho por el rendimiento de sus jugadores, aunque el equipo verdiblanco tuvo todo en el primer tiempo para lograr una victoria.

Este jueves (7:00 p.m.) el rival es Junior de Barranquilla, uno de los mejores planteles del país, que se ha caracterizado por la empatitis, como ocurrió en la fecha pasada ante Nacional (0-0). Sin embargo, eso no le resta jerarquía ni favoritismo, y es algo que saben bien los integrantes del elenco vallecaucano.

Un aspecto positivo en el presente azucarero es que ha encontrado un onceno que le ha dado equilibrio en marca y recuperó el manejo de la pelota en la mitad, con lo que le hizo mucho daño al Tolima en su propio estadio, tanto que en la etapa inicial prácticamente lo desapareció del campo del Murillo Toro.



Allí sobresale el guajiro Carlos Rodríguez, quien poco a poco se ha ganado la confianza de Lucas Pusineri para acompañar a Agustín Palavecino en la generación de ideas, mientras que todo el peso del ataque recae en un gladiador y definidor como Juan Ignacio Dinenno.



También es importante la fortaleza que se tiene en el sector defensivo, a partir del gran momento del arquero Camilo Vargas, que se suma al orden que ha entregado el juvenil argentino Francisco Delorenzi al resto de compañeros.



El grupo llegó el martes en la tarde de Ibagué directamente del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón al estadio de Palmaseca para realizar un corto trabajo de recuperación. Una buena noticia es el regreso al segundo entrenamiento del atacante atlanticense Féiver Mercado, pero todavía no le alcanza para entrar en escena.



Pusineri no acostumbra a entregar su onceno titular, pero existe la posibilidad de que Didier Delgado ocupe el puesto de John Édison Mosquera, gracias a la dinámica que le dio al conjunto cuando ingresó en la etapa complementaria.



“Acá no hay lugar ni siquiera para respirar, estamos en lo que lo queríamos, jugar los cuadrangulares y trataremos de entrar en los detalles que nos deparen estos partidos para seguir enfocados y lograr resultados positivos”, afirmó el timonel argentino.



Acerca del rival de este jueves, Pusineri afirmó que “Junior es una institución prestigiosa, el último campeón del fútbol colombiano, acá vino hace dos semanas atrás y se disputó un partido muy abierto, en el que nosotros tuvimos muchas posibilidades y en la memoria reciente está en que salimos esperanzados a poder repetir con voluntad y con sacrificio el mismo partido. Ellos tienen la ventaja de que quedaron afuera de competencias internacionales y espera a los otros rivales un poco con menos carga, por lo tanto hay que doblegar los esfuerzos para estar a la altura de las circunstancias”.



De lo que ha podido cambiar con la llegada nuevamente de Julio Comesaña, considera que “hasta ahora solo se han visto 90 minutos, que fueron hasta Nacional, no se puede presumir mucho más de lo que observamos, un equipo consolidado, que ha logrado resultados. Me llama un poco la atención que es la novena vez que un entrenador vuelve a dirigir, pero entre uruguayos y argentinos estamos siempre con trabajo, me pone contento, lo considero un hombre ágil, hábil y con mucha experiencia y que sienta muy bien en el lugar en que hoy está, tiene muy buenos jugadores”.



La institución habilitará un parqueadero nuevo en el hipódromo, ya desmalezado, que servirá para 300 automóviles. Es decir, que quienes quieran utilizar ese espacio no tienen que entrar directamente a los aparcamientos del escenario deportivo. La vía se abrirá con tres horas de antelación y la entrada al público se puede hacer tres horas antes, es decir, a las 4:00 p.m. Hay un estimativo de entre 20.000 y 24.000 personas para ver el compromiso.



Se tendrá un dispositivo de 650 agentes para este importante partido, y los espectadores que lleguen desde Palmira y otros municipios cercanos se les pedirá que entren por la vía del aeropuerto Bonilla Aragón, para evitar aglomeraciones con lo que llegan desde Cali

Junior, a reponerse fuera del Metropolitano

En la antesala de las finales suelen importar poco o nada las estadísticas recientes. La actitud es el componente diferencial de un equipo que quiera llegar a lo más alto. En el caso de Junior, que en 21 fechas de la Liga Águila solo ha perdido un encuentro, pero que debido a su rendimiento cambió de entrenador y ha recibido insultos de su propia hinchada, es claro que hay una oportunidad inmejorable esta niche desde las 7:00 p. m., cuando visitará en Palmaseca al Deportivo Cali.



El empate sin goles ante Nacional en la apertura del cuadrangular B de la Liga dejó desazón en el ambiente juniorista, y en alguna medida la sensación mejoró cuando Tolima y Cali también empataron (1-1).



La igualdad en puntos, el cambio de actitud del conjunto ‘tiburón’ con la llegada del técnico Julio Comesaña y la idea de contar con espacios para el contragolpe por ser visitante son circunstancias que no hacen ver como utopía un triunfo.



“En el fútbol colombiano pierdes dos o tres partidos y ya quieren echar hasta a los jugadores. En Junior, el entrenador es el actual campeón y fue a una Copa Sudamericana y estuvo a punto de ganarla. Esto es por rendimiento, y entendiendo que el equipo está por encima de todo, más allá de los jugadores. Aquí al que le ha tocado jugar ha entregado lo máximo estando bien”, afirmó el atacante barranquillero Teófilo Gutiérrez, uno de los más criticados por su rendimiento a lo largo del semestre.

Alineaciones probables

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Francisco Delorenzi, Darwin Abndrade; Cristian Rivera, Andrés Colorado, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, John Mosquera.

D.T.: Lucas Pusineri.



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Willer Ditta, Gabriel Fuentes; Víctor Cantillo, Luis Narváez, Freddy Hinestroza, Fabián Sambueza, Luis Díaz; Teófilo Gutiérrez.

DT: Julio Comesaña





