Hace apenas 15 días, los integrantes del grupo A pensaban en la forma de evitar que Atlético Nacional, que ya había ganado con autoridad la Copa Colombia y que entró de primero a los cuadrangulares, llegara a la final del fútbol colombiano.

Ahora, Nacional ya está eliminado y todos los ojos están encima del Deportivo Cali, que está cuatro puntos por delante del Junior de Barranquilla y este sábado, contra ese mismo rival, podría asegurar de una vez su presencia en la instancia definitiva para soñar con la estrella de diciembre. Ese partido se verá en directo por Win Sports +, a partir de las 5:45 de la tarde.



Deportivo Cali quiere volver a una final tras cuatro años

El equipo vallecaucano lleva cuatro años y medio sin llegar a una final de Liga y seis y medio sin colgar una estrella en su escudo. Hoy la tiene muy cerca, algo que parecía impensado hace apenas tres meses: Cali despidió al técnico uruguayo Alfredo Arias, que dejó al equipo en la casilla 13, con apenas nueve puntos y a cuatro del octavo lugar.



En su reemplazo llegó el venezolano Rafael Dudamel, que, poco a poco, hizo crecer el equipo hasta llevarlo a las puertas de la clasificación a la final. Claro, contó también con el apoyo de una gran nómina, encabezada por Teófilo Gutiérrez, quien, a los 36 años, ha sido uno de los líderes del equipo en la cancha y ha mostrado una segunda juventud vestido de verde.

¿Sorpresa? Dudamel no lo considera así: “No me puede sorprender, los veo todos los días entrenando (a los jugadores), convivo con ellos todos los días en el campo, en la concentración, y ver cómo tienen entre ceja y ceja el trofeo de campeón, no me sorprende nada”, dijo Dudamel tras el triunfo contra Nacional, el miércoles.

“Disfruto, planifico, y ejecutan de una manera tan fácil, tan práctica, quizás se pueden sorprender los que no esperaban esto del Cali, pero nosotros que estamos dentro, conviviendo día a día con ellos, lo que hacemos es con un gran placer disfrutarles de cada día, de cómo van elevando su nivel, de cómo cada día ganan y quieren volver a ganar, son profesionales del fútbol, y el profesional del fútbol no conoce otra forma sino compitiendo”, agregó.



Junior es el único que puede evitar que Cali sea finalista. Y también vivió una situación similar a la de su rival de hoy. Amaranto Perea se fue del equipo en la fecha 5 y en su reemplazo llegó Arturo Reyes, que venía de la Selección sub-20 y tuvo que avanzar en medio de las dudas.



La evolución de Junior con Arturo Reyes

Poco a poco, Reyes tuvo que trabajar, primero, para superar errores defensivos que le costaron muchos puntos al club, y luego, para darle peso ofensivo a un equipo que había perdido a Teo y a Miguel Borja, sus mejores hombres de ataque.



“Junior viene mejorando cosas. Nosotros sabemos que esto va a ser hasta el final, nadie tiene nada ganado. Ahora pensamos en la recuperación de los jugadores y en cómo afrontar ese partido importantísimo para nosotros, en la ciudad de Cali. Vamos a plantear un partido con inteligencia, con madurez”, señaló Reyes tras el triunfo 3-0 contra el Deportivo Pereira, el miércoles.



Las cuentas son sencillas: con un triunfo o un empate, Deportivo Cali estará en la final y esperará lo que pase en el grupo B, donde pelean mano a mano Tolima, América, Millonarios y, un poco más atrás, Alianza Petrolera. Junior está obligado a ganar si quiere llegar con vida a la última fecha, en la que recibirá a Nacional, el que era el candidato al título y ahora, simplemente, es un espectador más: a segunda hora, 8:05 de la noche, tendrá un duelo de eliminados contra Deportivo Pereira.



