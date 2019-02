Cali, a ganarle a Huila para devolverle la esperanza a su hinchada 

La derrota 1-0 frente a Jaguares en Montería en la segunda fecha de la Liga Águila I-2019 y la venta de tres de sus canteranos al fútbol mexicano, que representa un alivio económico para la institución, ha despertado inconformidad en su afición. Por ello, la misión del Deportivo Cali este sábado (5:30 p.m.) es vencer en su estadio de Palmaseca al Atlético Huila, que ha tenido un flojo comienzo en el campeonato.

El técnico Lucas Pusineri mostrará nuevas fichas en el andamiaje verdiblanco, tanto en defensa como en el sector de volantes, buscando el engranaje perfecto que le permita conseguir los anhelados tres puntos.



Aparte de la salida de Nicolás Benedetti, Kevin Balanta y Jeison Angulo, hay otra baja obligada: la del lateral derecho Juan Camilo Angulo, expulsado en la contienda de la jornada pasada. En su lugar podría estar el juvenil Ánderson Mojica o en su defecto, Didier Delgado, para tener mayor salida por allí.



En el mediocampo están disponibles el uruguayo Matías Cabrera y Andrés Colorado para acompañar a Christian Rivera en la contención, mientras que Carlos Carbonero recibiría la confianza como armador y adelante repetiría el argentino Juan Ignacio Dinenno, autor de un doblete en la primera salida ante Bucaramanga, incluida una espectacular chilena.



Como su filosofía de Pusineri es de ataque, se espera un Cali volcado a terreno opita, pero con seguridad defensiva para evitar cualquier riesgo, porque a pesar de su mal inicio el Huila tiene jugadores desequilibrantes como el volante creativo argentino Hernán Hechalar, Andrés Amaya y Cristian Cangá.

Atlético Huila mueve sus fichas pensando en Deportivo Cali.

Después de dos irregulares presentaciones frente a Equidad Seguros y Unión Magdalena en los que solo ha sumado un punto, los dirigidos por el profesor Dayron Pérez aun dejan muchas dudas en su comportamiento futbolístico.



Para muchos el bajón es entendible, en un equipo que renovó su nómina titular en casi un 50 por ciento y que según su técnico con el pasar de los partidos deberá elevar su nivel. Este sábado un gran termómetro para el Huila, será el equipo del profesor Lucas Pusineri, que llega necesitado de triunfo después de su derrota a manos de Jaguares.



Lo cierto es que el técnico antiqueño al servicio de los opitas revolucionará su nómina frente al Cali apuntándole a una victoria y de acuerdo al listado de convocados registrará varias novedades en su equipo titular.



Uno de los que vuelve después de perderse los dos primeros juegos por una fuerte amigdalitis, es el volante putumayense Kevin Agudelo, hombre que pese a su juventud, se ganó un cupo en el grupo de inicialistas desde el semestre anterior.

"Estoy muy contento de tener la posibilidad de volver al equipo titular si así lo decide el técnico. Hemos trabajado duro esta semana en la corrección de los errores que se hayan podido presentar en los dos primeros partidos, buscando con ello no seguir dando ventajas, porque ya hay que comenzar a sumar de a tres puntos. Vamos a enfrentar un equipo complicado como el Cali, que querrá apretarnos desde el minuto inicial y por ello debemos estar muy concentrados los noventa minutos para evitar sorpresas” Sostuvo Agudelo quien sería el socio como volante interno del paraguayo Diego Barreto.



Las caras nuevas en el listado de convocados para el juego frente al cuadro azucarero, son las del lateral izquierdo Tomas Maya, Elacio Córdoba y la del citado Kevin Agudelo.



Tomas Maya ocupará la posición del antioqueño Michael López quien no ha tenido un buen arranque de campeonato y se ha visto seriamente comprometido en la derrota frente a Equidad Seguros y el empate frente a Unión.



El otro que regresaría es el lateral Elacio Córdoba quien sería el encargado de custodiar la banda derecha donde Carlos Riascos poco le ha aportado al equipo en marca y en salida, lo que lo convierte en un equipo desbalanceado.



En concepto de la mayoría de jugadores incluido el vallecaucano Michael Ordoñez, el equipo debe mejorar su producción futbolística en zona de volantes para tener así un mayor volumen de ataque.



“Hemos notado que no estamos produciendo el suficiente fútbol en esa zona y por ello nuestro hombre en punta que es Cangá muchas veces luce solitario y aislado. Es urgente mejorar en ese aspecto y ser más punzantes en área contraria” destacó el volante vallecaucano Ordoñez, que será una de las alternativas del técnico Dayron Pérez en el banco. Claro que no se descarta que pueda ser inicialista.

Alineaciones probables

Cali: Camilo Vargas; Ánderson Mojica (Didier Delgado), Danny Rosero, Richard Rentería, Darwin Andrade; Matías Cabrera (Andrés Colorado), Christian Rivera, Deiber Caicedo, John Édison Mosquera, Carlos Carbonero; y Juan Ignacio Dinenno.

D.T.: Lucas Pusineri.



Atlético Huila: Aldair Quintana; Elacio Córdoba, Víctor Moreno, Felipe Cardoza, Tomas Maya; Hernán Hernández; Andrés Amaya, Diego Barreto, Kevin Agudelo, Hernán Hechalar; Cristian Cangá.

D.T.: Dayron Pérez.



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Capacidad: 44.000 espectadores



Árbitro: Jorge Tabares (Antioquia)



Asistentes: Ángel Caro (Bolívar) y Jonathan Paniagua (Antioquia)







