Así va la fecha 12: Cali le ganó agónicamente a Equidad

La prodigiosa zurda de Carlos Lizarazo le salvó tres puntos al Deportivo Cali en tiempo de adición de un flojísimo compromiso con La Equidad este miércoles en el estadio de Palmaseca, en desarrollo de la fecha 12 de la Liga 2020.

Era la única alternativa y la que dio frutos: El volante vallecaucano se inventó un formidable remate desde fuera del área, al palo izquierdo de Carlos Novoa, para dejar a su equipo en la sexta casilla de la tabla con 20 puntos.



No se puede negar que el cuadro verdiblanco intentó en mayor cuantía de alcanzar el triunfo, aunque al frente se encontró con un bloque inexpugnable, y cuando llegó al área, el defensor central Andrés Murillo y el arquero Novoa estuvieron concentrados durante casi todo el encuentro para cortar cualquier arremetida.



Fue un primer tiempo aburridor, demasiado friccionado, con pocas llegadas a los pórticos. Los genios no prendieron las lámparas y las defensas superaron a los ataques, en una cancha que pide a gritos que los abonos aplicados la semana pasada hagan efecto pronto.



El conjunto que dirige Alfredo Arias tuvo bajas importantes por diferentes motivos: Darwin Andrade, por una distensión de rodilla, Deiber Caicedo, quien debe una fecha de sanción; mientras que Juan Camilo Angulo y Kevin Velasco dieron positivo, casos asintomáticos, en las pruebas moleculares PCR previas al encuentro, por lo que quedarán por fuera durante 10 días.



Esta vez no hubo juego por las bandas y las transiciones escasearon en el local, lo que favoreció la intención del cuadro bogotano. Como se preveía, en el comienzo del juego La Equidad fue un duro rival, un equipo compacto en la mitad y con frecuente salida por la derecha, explotando la espalda del juvenil debutante Brayan Montaño y con mucho criterio en el manejo del balón.



No obstante, atacar no estaba en su agenda, más bien pegó demasiado y prefería esperar que se le diera cualquier opción en el contraataque.



Carlos ‘Panelo’ Valencia, el asistente que ocupó el banquillo visitante, montó un 4-5-1 que le hizo pasar muchas dificultades al elenco anfitrión.



Primero Palavecino y luego Vásquez probaron los reflejos del arquero Diego Novoa antes de los 15 minutos, pero el arquero capitalino respondió bien, especialmente ante el atacante cartagenero cuando detuvo con sus pies una inminente acción de gol.



Ripostó el conjunto ‘asegurador’ con una llegada de Matías Mier, pero el esférico se fue al tiro de esquina.



Apenas en 26 minutos, el técnico Arias quiso evitar una nueva tarjeta roja y excluyó a Brayan Montaño –quien ya tenía amarilla– le dio paso a Andrés Balanta en la mitad y Juan Daniel Roa fue a ocupar el puesto de lateral derecho, para que Harold Gómez se fuera a la izquierda.



Ángelo Rodríguez intentó a los 30 en una nueva aproximación azucarera, que no fructificó, y enseguida Equidad generó un contraataque que Pacheco tampoco supo resolver.



Hubo tanta tensión que a los 40 el preparador físico Ignacio Berriel también recibió amarilla y posteriormente Ángelo Rodríguez tuvo dos opciones consecutivas para derrotar a Novoa, sin éxito y presionado por el zaguero vallecaucano Andrés Murillo, porque de nuevo el guardameta visitante ganó por su experiencia. Ángelo no marca desde el pasado 26 de noviembre, cuando lo hizo en Copa Suramericana.



Iniciando la etapa complementaria el Cali adelantó sus líneas y se metió en zona de La Equidad, solo que Rodríguez luchaba ante Murillo sin sacarle ventaja, y en otras recibió faltas.



Sobre los 11, Ángelo vio la llegada de Palavecino, lo habilitó, pero de nuevo John García se interpuso en el cierre. El volante argentino volvió a aparecer y Novoa demostró que utiliza perfectamente los pies, evitando la caída de su valla a los 17.



Hechas las variantes de lado y lado, Equidad prácticamente dispuso de hasta 7 hombres en el último cuarto de cancha, lo que



No lució cómodo Roa como lateral por derecha y a los 27 se salvó de la roja por una falta alevosa en la mitad a Walmer Pacheco, recibiendo amarilla.



El mismo Pacheco tuvo una buena opción a los 35 con un pase atrás de Carlos Peralta, pero su remate se perdió por encima del horizontal, al llegar cansado a la jugada. Peralta cayó mal al intentar en un cabezazo y quedó en mal estado, yéndose lesionado cuando ya su equipo había realizado los cambios permitidos.



En el último suspiro, en el minuto 46, Carlos Lizarazo sacó un zurdazo templado sobre el palo ídem de Novo, y le dio la victoria al conjunto que hizo más en la cancha por desequilibrar el marcador.

En la fecha 13, Cali visitará a Pasto el sábado 10 de octubre (6:05 p.m.) y La Equidad recibirá a Once Caldas el sábado 10 (2:00 p.m.).



