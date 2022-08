Deportivo Cali se hunde cada vez más en el último lugar de la Liga y lo que es peor: su fútbol es cada vez más precario. Este martes, en Palmaseca, Envigado le ganó 0-3 y le castigó una de sus peores presentaciones de los últimos años.

Los dirigidos por Mayer Candelo no solamente están en la cola del campeonato, sino también de la reclasificación, lo que prácticamente los sentencia a no jugar torneo internacional en el 2023 por esa vía.

La polémica baja de Teófilo Gutiérrez para el juego contra Envigado

En un momento convulsionado, tanto en lo deportivo como en lo institucional, otro hecho marcó este partido antes de que se jugara: el hecho de que Candelo dejara por fuera de la convocatoria a Teófilo Gutiérrez, el futbolista de más fama en el plantel. El DT explicó que fue por decisión técnica.

Envigado puso condiciones desde el comienzo y el Cali no tuvo ni fútbol ni alma. A los 20 minutos, los verdes ya perdían 0-1, luego de que Daniel Londoño mandara un buen centro desde sector derecho que Ever Valencia sentenció.



Siete minutos después, Envigado encontró el segundo gol. Juan Manuel Zapata recibió en tres cuartos de cancha, se acomodó y soltó un zurdazo extraordinario que se coló en el ángulo izquierdo de Humberto Acevedo.



Cali intentó reaccionar a través de remates de media distancia y juego aéreo, pero en cada oportunidad lució férreo el arquero Joan Parra. No había forma de lograr el descuento.

El segundo tiempo del Cali, más de lo mismo



Para la segunda parte, el equipo de Candelo siguió intentando, pero careció de efectividad. Por su parte, la visita se dedicó a defender su ventaja y la tarea fue ejecutada de manera impecable.



Como si la derrota no fuese suficiente, Kevin Moreno dejó a al Cali con diez jugadores tras un durísimo cruce contra Daniel Arcila. Doble amarilla y directo a las duchas.



Cuatro minutos después se amplió la horrible noche en la capital vallecaucana. Carlos Robles perdió un balón en salida y se lo regaló a Jesús Hernández que centró desde la izquierda y Yadir Meneses, de volea, selló el 0-3 final.



Envigado escaló puestos en la tabla, mientras que el Deportivo Cali se hunde en la casilla 20 con tan solo una unidad y sin victorias.



