Estalla polémica por cuenta del VAR en empate entre Cali y América

NO ERA FUERA DE LUGAR

En está acción de gol anulada a Sandoval de @AsoDeporCali vs @AmericadeCali no se aprecia que el jugador este adelantado y se ve que mandaron mal las líneas (la referencia del defensor debió ser el talón). El VAR se demoró mucho y se equivocó ¿Cómo la ven? pic.twitter.com/xAvIJ8gBVA