¡Hierve el clásico entre Cali y América!

No se trata de una final y la Liga I-2020 apenas avanza en su cuarta fecha, pero clásico es clásico y en la edición 290 del tradicional ‘derbi’ vallecaucano ni Deportivo Cali ni América quieren regalar nada, y, por el contrario, no dejan detalles al azar para lograr una victoria.

Este sábado (6:10 p.m.) volverán a verse las caras en Palmaseca, un estadio en el que los rojos no han tenido los mejores resultados, pero en su objetivo de continuar primeros tratarán de conseguir un triunfo.



Para el Cali también será la oportunidad de llegar a la punta, siempre y cuando se quede con los tres puntos y los equipos que lo anteceden no logran la victoria en esta jornada. Pero, ante todo, está de por medio el orgullo de jugadores, cuerpos técnicos y las dos hinchadas.



Durante el comienzo de la semana del lado verde se ha hablado repetidamente de los penales que le han pitado a favor al rival de patio, y aparte, se estrenará el VAR en el escenario palmirano. Todo eso hace que este compromiso tenga todos los ingredientes de un expectante plato futbolero.



El desempeño futbolístico del elenco ‘azucarero’ ha venido en alza, con un grupo que ya no es tan frontal, sino que busca la elaboración para ir progresando en la cancha y luego da el golpe letal. A eso se suma que el arquero David González atraviesa un buen momento y en tres partidos todavía no encaja goles.



El delantero Ángelo Rodríguez presenta molestia en un abductor y estaría tres semanas por fuera de las canchas, lo que lo saca del clásico.



Jugadores como Andrés Colorado, Juan Daniel Roa –que no ha pagado su sanción, pero podría ser habilitado por la presencia de Andrés Balanta en la Selección Sub 23–, Agustín Palavecino, John Vásquez y Jesús Arrieta esperan aportar toda su calidad para darle una alegría a su afición, que, según el movimiento de entradas, en no menos de 15.000 espectadores apoyará al cuadro dirigido por Alfredo Arias.



El entrenador uruguayo le metió picante al partido al ser el primero en referirse al tema de los penaltis que le han pitado en favor al América, a lo que sumó su compatriota Hernán Menosse.



Por su parte, América tampoco quiere ceder el liderato y ha ensayado diferentes variantes para sacar un buen rédito como visitante. La única inquietud estaría en la pareja de centrales si regresa Juan Pablo Segovia por Felipe Jaramillo, y en la mitad de la cancha es probable que se mantenga la línea de tres, aunque no sería descabellado un hombre más de manejo para juntarlo con Adrián Ramos, Duván Vergara y Michael Rangel.



Sigue la inquietud por la continuidad de Rangel, ante una eventual propuesta de Vélez Sarsfield, de Argentina.

Probables formaciones:

Deportivo Cali: David González, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Richard Rentería, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Juan Daniel Roa (Jhojan Valencia), Deiber Caicedo, Agustín Palavecino, Jhon Vásquez; Jesús Arrieta. D.T.: Alfredo Carlos Arias.



América: Éder Chaux; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia (Felipe Jaramillo), Edwin Velasco; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Carlos José Sierra (Matías Pisano), Duván Vergara, Adrián Ramos; Michael Rangel. D.T.: Alexandre Guimaraes



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali