Cali vs. América: se viene el primer gran clásico regional del año

Deportivo Cali viene de cuatro empates consecutivos en la Liga I-2021 y nada mejor que acabar con esa racha este jueves (8:00 p.m.) en el clásico vallecaucano 292 frente al América en Palmaseca.

La ventaja tomada por el cuadro que dirige Alfredo Arias le ha permitido mantenerse líder con 23 puntos, aunque la distancia se acortó y Santa Fe (22, pero descansa en esta jornada), Tolima y Jaguares (20) amenazan con llegar al primer lugar. De allí que ganar el clásico no solo le permitirá solidificar esa posición, sino también complicar al tradicional rival de patio, que sigue haciendo cuentas para tener un cupo en los cuartos de final.



El técnico Alfredo Arias podrá echar mano de tres jugadores que son importantes en su esquema: El arquero Guillermo de Amores, quien ya pagó fecha de sanción; el lateral derecho y capitán Juan Camilo Angulo, recuperado de una lesión muscular que lo tuvo siete fechas por fuera, y el extremo Jhon Vásquez, afectado por una fatiga muscular y ausente en el cotejo ante Once Caldas en Manizales.



Sobre el compromiso ante América, el técnico Arias señaló que “siempre queremos ganar, no sólo el clásico, todos los partidos. El clásico uno lo quiere ganar más. Nosotros más que nadie sabemos que el jueves es más que un partido y trataremos de jugarlo muy bien, mejor que el rival para ganar”.



América de Cali llega al clásico con la urgencia de conseguir tres nuevos puntos para ratificar que sus dos recientes triunfos no fueron en vano.



Por ello, Deportivo Cali será un buen termómetro para medir el momento del campeón colombiano, un equipo que pese a sus últimos cuatro empates consecutivos cuenta con un buen funcionamiento defensivo y un ataque siempre frontal, al que le falta la esencia del juego, que es el gol.



Los rojos quieren mejorar las estadísticas que muestran que solo dos veces han celebrado en el templo azucarero’: El 7 de mayo de 2011, con gol de tiro libre de Jorge Artigas, y el 16 de marzo de 2019 con un autogol del argentino Francisco Delorenzi.



Juan Cruz Real podrá contar con su plantilla completa, luego de que Duván Vergara superara este miércoles todas las pruebas médicas y físicas que le realizó el Departamento Médico, que también le dio el alta al delantero Adrián Ramos y al lateral derecho Cristian Arrieta.



El asistente técnico argentino Leonardo Felicia compareció a la rueda de prensa y confirmó las altas de Duván Vergara y Adrián Ramos. Si van Vergara y Ramos, quedarían como alternativas Jeison Lucumí y Díber Cambindo.



Acerca de las horas previas al juego, sostuvo que “estamos preparando el partido tratando de encontrar todos los detalles, tratando de estar muy enfocados en las pequeñas cosas, es un partido muy importante pero tampoco lo tomamos tan distinto a cómo lo venimos haciendo, cada partido tiene su seriedad, cada uno te da tres puntos, evidentemente es un compromiso especial, pero desde la preparación no hacemos nada distinto a otros partidos”.



Alineaciones probables

Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Harold Gómez (Juan Camilo Angulo), Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Carlos Robles, Andrés Colorado, Kevin Velasco (Jhon Vásquez); Ángelo Rodríguez y Marco Pérez.

D.T.: Alfredo Arias.



América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Héctor Quiñones; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Santiago Moreno; Jerson Steven Lucumi (Duván Vergara), Díber Cambindo (Adrián Ramos).

D.T.: Juan Cruz Real.



Estadio: Deportivo Cali

Hora: 8:00 p.m.

Árbitro: John Hinestroza (Chocó)

Asistentes: Elkin Echavarría (Antioquia) y Cristian Aguirre (Caldas).

Por TV: Win Sports +



