Cali y América no pasaron del empate en Palmaseca

Deportivo Cali y América empataron este domingo 0-0 en el clásico vallecaucano de la fecha 17 de la Liga Betplay.

El equipo escarlata, que está en la parte alta de la tabla, sigue aplazando su clasificación, mientras que el cuadro vallecaucano aún está en la pelea para permanecer entre los ocho. Siga aquí el minuto a minuto.

Polémica

El partido fue realmente intenso en la primera parte, pero fue el Cali el que logró mejores llegadas en el arco de Jorge Soto y, además, se generó bastante polémica tras un gol anulado a Luis ‘Chino’ Sandoval.



Sin duda, el gol de Sandoval fue lo más destacado del primer tiempo, pero la decisión del VAR tras casi cinco minutos de parado el juego, fue que había fuera de lugar, situación que fue bastante discutida porque no quedó clara la posición de los jugadores involucrados.



Con el cero en ambas porterías, terminó el primer tiempo y todo quedó para definirse en el complemento, en el que se esperaba un juego con altas posibilidades por la necesidad de ambos equipos.

Cali y América empataron 0-0. Foto: @juanfotosadn

En el complemento el partido continuó con intensidad, pero esta vez el América fue el equipo que logró sacudirse para buscar el gol, pero no encontraron una clara para lograr el gol. Además, Lucas González envió al campo a jugadores como Edwin Cardona, Andrés Sarmiento y Víctor Ibarbo para buscar el resultado.



los minutos fueron corriendo y ambos decidieron terminar empatando a cero goles, logrando así no arriesgar sus posiciones. Con este resultado, América es el gran beneficiado al llegar a 30 puntos, quedando a un paso de sellar la clasificación a cuadrangulares, mientras que los azucareros llegaron a 25 unidades y de momento, siguen en los ocho mejores.

Reviva el minuto a minuto

Comentarios del partido

