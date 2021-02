El increíble error que salvó al Cali y condenó a Alianza Petrolera

Alianza Petrolera dio la gran sorpresa este lunes en el cierre de la octava jornada de la Liga BetPlay I-2021, al empatar 1-1 en el estadio de Palmaseca al Deportivo Cali, que solo en el último minuto de la adición logró salvar un punto para mantener el liderato solitario del certamen con 20 puntos.



Un error en el último minuto de adición del arquero Juan Serrano, que hasta ese momento era la gran figura de la noche, le permitió al local encontrar el empate en una jugada aislada.

Las cosas salieron como lo indicó Alfredo Arias en la rueda de prensa previa, un rival bien parado, que tiene menos puntos de lo que realmente juega, y con un planteamiento práctico hizo ver mal al elenco ‘azucarero’, que extrañamente esta vez no remató al arco.



En el comienzo del primer tiempo se repitió la historia de muchos partidos del equipo verde: Llegó en tres ocasiones, pero no concretó, y recibió un gol en contra que le complicó el resto de la parte inicial. En cambio, en el complemento no pudo reaccionar ante el gran trabajo de ‘la máquina amarilla’, que tuvo a su.



Sobre los minutos 2 y 6 de la etapa inicial apareció Marco Pérez con un remate arriba y luego con un cabezazo, tras servicios de Kevin Velasco, en el segundo estuvo bien el arquero Juan Serrano. Después lo hizo a los 10, pero cabeceó mal al no estar bien posicionado.



Pero fue Alianza el que se puso en ventaja a los 14 cuando se cobró un tiro de esquina desde la derecha, salió mal a puñetear Guillermo De Amores, el rebote lo tomó David Cuperman para meter el esférico al área y allí lo empujó Hanyer Mosquera para convertir el 1-0.

Hanyer Mosquera (centro) celebra el gol de Alianza Petrolera. Foto: Dimayor - Vizzor Image



El cuadro barranqueño controló bien a los extremos del elenco verdiblanco y obligó a que el local tuviera que entrar por el centro, pero allí prevaleció la marca de los dirigidos por Wilson Gutiérrez, gracias al buen trabajo de Jahir Cortés y Juan Portilla. Entre tanto, Roger Torres era el cerebro para hilvanar algunas jugadas de buen corte en mitad de cancha.



Al minuto 35, Harold Gómez remató con derecha y el arquero Serrano rebotó el esférico. Hasta allí la producción ofensiva del cuadro anfitrión en ese periodo.



Alfredo Arias hizo tres cambios de entrada para el segundo tiempo, en busca de un mejor funcionamiento de su equipo: Andrés Colorado, Andrés Arroyo y Michell Ramos por Jhojan Valencia, Ángelo Rodríguez y Kevin Velasco.



Alianza adelantó sus líneas y empezó a tocar con propiedad para aproximarse al área del guardameta Amores. No parecía el duelo del colero con el líder, porque la verdad es que jugaba mejor el visitante.



Cali volvió a llegar a los 40 minutos en un centro por derecha, pero el arquero Serrano ratificó su gran noche al atajar en el centro con reacción felina.



En el último minuto del tiempo de adición, Darwin Andrade metió un centro en procura del milagro y el arquero Serrano trató de asegurar el balón, pero lo metió en su propia valla.

¡Ánimo, Serrano, ánimo que el fútbol siempre da revancha! 💪💪#LALIGAxWIN pic.twitter.com/vX8TmVpcZr — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) February 23, 2021

Con este empate, Cali aumentó a 6 puntos sus ventaja sobre Nacional, Tolima, Santa Fe y Medellín.



En la novena fecha del todos contra todos, Cali visitará el jueves 25 de febrero (8:10 p.m.) al Medellín, mientras que Alianza Petrolera recibirá ese mismo día (6:05 p.m.) al Tolima.



