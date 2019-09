En un partidazo, Cali venció 2-1 a Tolima en la ida de las semifinales

Con vergüenza y pundonor, Deportivo Cali derrotó 2-1 a Deportes Tolima este miércoles en el partido de ida de la semifinal de la Copa Colombia, disputado en el estadio de Palmaseca.

Las cosas le estaban saliendo bien al visitante por su bien estructurada defensa, aunque no contaban con la eficacia del juvenil Rafael Tapia para deshacer un empate que parecía sentenciado en la agonía.



El local salió vertiginoso, dispuesto a desequilibrar el marcador desde el vamos, pero no lo logró y se vio sorprendido por el cuadro ‘vinotinto y oro’.



En el minuto 12, luego de un centro por la izquierda falló Dawin Andrade y se produjeron dos rebotes: el primero de Ánderson Plata que contuvo en primera instancia Pablo Mina, pero el que sí acertó fue Larry Vásquez al conectar a la base del vertical derecho para vencer el pórtico azucarero.



Cali pudo igualar a los 30 cuando Juan Ignacio Dinenno le entregó el balón a Agustín Palavecino, pero remató desviado.



Lamentablemente para el conjunto anfitrión, apostó todo a jugar por el centro, sin utilizar las bandas y las decisiones tomadas en el último remate fueron equivocadas, por lo que Tolima se fue a las duchas con el resultado a favor.



Junior Hernández, que entró en el segundo tiempo por Ánderson Plata, cobró un tiro libre frontal a los 54 minutos que pasó muy cerca del horizontal y Ramos estalló de cabezazo un balón en el poste derecho.



Otra llegada del verdiblanco se dio a los 66 minutos con un remate por encima de Christian Rivera, en momentos en que quedaban mayores espacios en mitad de cancha.



Sin embargo, un error del arquero Montero en la salida a atajar arriba un balón de Rodríguez hacia la cabeza Dinenno permitió que Richard Rentería pescara el rebote y pusiera el 1-1.



A los 89 minutos, cuando se iba a conocer el tiempo de adición, Juan Camilo Angulo metió un centro que no alcanzó Féiver Mercado, pero sí el recién ingresado Rafael Tapia, juvenil que apenas tuvo que tocar el balón con su guayo izquierdo para dejar ganador al Cali en estos primeros 90 minutos.



En el juego de vuelta de la semifinal, que tendrá lugar el 16 de octubre, Tolima recibirá al Cali en el Manuel Murillo Toro.



Redacción Futbolred