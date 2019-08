Con sufrimiento, Cali derrotó a Medellín y sigue de líder en la Liga

Con más expectativa que fútbol y un gol en el último minuto de reposición, Deportivo Cali derrotó 1-0 al Medellín este domingo en el estadio de Palmaseca, y sigue de líder en la Liga Águila II-2019. Con este importante triunfo llegó a 13 puntos y supera a Millonarios por gol diferencia.

Un gol de Carlos Rodríguez en el minuto 93 respondió a la obligación de ganar que tenía el elenco que dirige Lucas Pusineri, no solo para conservar el primer lugar sino porque así se garantizaba un buen ingreso para el próximo miércoles cuando enfrenta a Nacional. Pero le costó mucho, se confundió con el correcto trabajo defensivo del DIM.



Los primeros compases fueron de mucho estudio entre ambos equipos, incluso el Cali retrasó un poco a sus delanteros (Féiver Mercado y Juan Ignacio Dinenno) para ayudar a interrumpir el control de pelota que ejercía el cuadro antioqueño.



Con el 4-3-3 que implementó Alexis Mendoza, su conjunto se vio mejor en el manejo del esférico y durante un buen tramo le quitó posesión al local, que después de los 13 minutos trató de sacudirse y también buscó el arco de David González.



En un tiro de esquina cobrado por Andrés Ricaurte al minuto 17, Jesús Murillo cabeceó y Matías Cabrera salvó la caída del pórtico verdiblanco en el palo derecho.



Déinner Quiñones volvió a ser jugador importante en el visitante con su desequilibrio por la izquierda, produciendo algunos inconvenientes en la zaga azucarera.



Agustín Palavecino fue a una pelota dividida con Didier Delgado y se golpeó en el labio inferior, pero siguió en el campo. El mismo volante argentino tuvo un remate a los 27 que pasó muy cerca del vertical derecho de González.



Medellín ganaba los duelos individuales en mitad de cancha y los volantes de Pusineri debieron apelar a faltas constantes para frenar el toque y los lujos del ‘Poderoso’. Los laterales del cuadro local no avanzaron hacia zona adversaria, pendientes de los tres delanteros que ubicó Mendoza y eso acrecentó el déficit ofensivo ante un rival que estaba muy bien plantado.



Sin embargo, ninguno profundizaba, toque de primera intención hasta tres cuartos de cancha, pero los arqueros eran simples espectadores. Así terminó la primera parte, sin que se hicieran daño.



Para el complemento salieron los mismos 22 hombres al campo. El primer acercamiento del Cali se dio a los 3 minutos, en un cabezazo de Dinenno por encima al horizontal tras centro de Cabrera por la derecha.



A los 12 hubo triangulación del Cali, Palavecino con Mercado y descargaron en Dinenno, quien remató sin dirección al arco de González.



Sobre 39, un cobro de tiro libre de Juan Camilo Angulo y Danny Rosero no midió bien el frentazo. Pero a los 48, Carlos Rodríguez recogió un rebote y con un potente zurdazo venció a González para el 1-0 que mantiene en la punta a los azucareros.



En la séptima fecha, el Cali recibirá este miércoles (8:00 p.m.) a Nacional y Medellín lo hará al día siguiente (6:00 p.m.) frente a Rionegro Águilas en el Estadio Atanasio Girardot.

Síntesis

Cali 1-0 Medellín



Deportivo Cali: Pablo Mina (6), Juan Camilo Angulo (6), Danny Rosero (6), Richard Rentería (6), Darwin Andrade (6); Andrés Balanta (6), Christian Rivera (6), Matías Cabrera (6), Agustín Palavecino (5), Féiver Mercado (5); y Juan Ignacio Dinenno (5).



Cambios: Carlos Rodríguez (7) por Féiver Mercado (17 ST), Deiber Caicedo (6) por Matías Cabrera (29 ST).

D.T.: Lucas Pusineri.



Independiente Medellín: David González (6); Jesús Murillo (6), Héctor Urrego (6), Andrés Cadavid (6), Jonathan Marulanda (6); Juan Carlos Díaz (6), Didier Moreno (6), Andrés Ricaurte (6); Déinner Quiñones (6), Didier Delgado (5), Germán Ezequiel Cano (5).

D.T.: Alexis Mendoza.



Cambios: Edwin Mosquera (5) por Didier Delgado (14 ST), Larry Angulo (5) por Juan Carlos Díaz (30 ST) y Diego Herazo (SC) por Déinner Quiñones (45+2 ST).



Gol: 1-0: Carlos Rodríguez (45+3 ST) por Cali.



Amonestados: Juan Ignacio Dinenno (22 PT), Darwin Andrade (41 PT), Andrés Balanta (14 ST) por Cali. Didier Delgado (45+1 PT), Didier Moreno (15 ST), Déinner Quiñones (33 ST), Jonathan Marulanda (38 ST), Héctor Urrego (40 ST) por Medellín.



Expulsados: No hubo

Partido: Aceptable

Figura: Carlos Rodríguez (7)

Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)

Asistencia: 10.000 espectadores, aproximadamente

Taquilla: no suministrada

Árbitro: John Ospina (5)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces