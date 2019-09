Imponente triunfo del Cali en su visita a Cúcuta

Apenas cuando los aficionados se estaban terminando de acomodar en las graderías del estadio General Santander, Deportivo Cali abrió el marcador por intermedio de Andrés Arroyo, quien capitalizó un cambio de frente de Carlos Rodríguez definiendo con fortaleza. Cúcuta reaccionó y tuvo algunas aproximaciones, especialmente con remates de media distancia de Andrés Sarmiento y Mateo Cardona.

Al minuto 36 el equipo local logró el empate tras un pase largo de Mancilla y la salida en falso del golero visitante, situación que aprovechó Carmelo Valencia para definir de manera inteligente enviando el balón por encima de Wallens. Cali no se desordenó y solo tuvo que esperar tres minutos para irse nuevamente adelante en el marcador. Un tiro libre ejecutado por Juan Camilo Angulo que aparentemente no significaba peligro en el arco local, terminó en el fondo de la red tras la equivocación del arquero Chaverra.



En el periodo complementario, Cúcuta siguió sin encontrar equilibrio y cedió muchos espacios que fueron aprovechados de forma contundente por el conjunto visitante.



Al minuto 7, Deiber Caicedo amplió el marcador tras una salida rápida por zona izquierda y una buena definición con pierna derecha en el mano a mano frente al arquero local. Cuatro minutos más tarde y por la misma zona del gol anterior, Kevin Velasco anotó el cuarto gol para el Deportivo Cali a través de un potente remate cruzado. El silenció reinó en el Genera Santander.



Cúcuta Deportivo intentó reaccionar pero no tuvo argumentos ofensivos suficientes para inquietar al Deportivo Cali. El ingreso de Jonathan Agudelo no fue efectivo y la generación de fútbol no apareció. Cali administró de manera inteligente la diferencia, controló las intenciones locales y apostó por el contragolpe para seguir generando peligro.



El tiempo corrió y la ventaja fue bien manejada por el equipo de Pusineri, que a pesar de tener nómina mixta, logró controlar a Cúcuta desde los primeros minutos y aprovechar la ventajas concedidas. Los “motilones” pagaron caro sus errores y nunca pudieron superar anímica y futbolísticamente el gol tempranero conseguido por Arroyo para marcar la senda del triunfo visitante.



DIEGO CLAVIJO RANGEL.

Para El Tiempo

Cúcuta