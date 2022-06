Deportivo Cali pegó primero en la final del fútbol femenino colombiano al derrotar al América en el partido de ida de la final, 2-1, para tomar ventaja. El partido de vuelta se jugará el próximo domingo en el estadio Pascual Guerrero, para definir al nuevo campeón.

Cali fue un equipo oportuno, que pegó en momentos justos. Recién arrancó el partido en Palmaseca el Cali se abalanzó sobre su rival y encontró el primer gol.



Fue en una jugada confusa, en la que las jugadoras escarlatas no lograban rechazar el balón y las azucareras no lograban rematar, pero finalmente fue Tatiana Ariza que a los dos minutos logró capturar la pelota y rematar para poner a ganar al equipo verde.



América recibió el golpe, tardo en asimilarlo y aunque intentó plasmar su juego, que es de gran capacidad ofensiva, no encontraba la fórmula del empate. Arrancando la segunda parte, sucedió lo mismo. En solo 4 minutos Cali volvía a dar el golpe. Fue en un tiro libre ejecutado por Yorelyn Carabalí. La pelota le picó a la portera Natalia Giraldo y fue adentro, para el 2-0.



Pero esta vez América sí reaccionó de inmediato. La capitana Catalina Usme empujó a sus compañeras para que no se derrumbaran y llegó muy rápido el descuento. A los 8 minutos vino un tiro de esquina, la portera Stefany Castaño salió a cortar el centro, pero tarde y sin decisión, y se anticipó la jugadora Fabiana Yantén para meter un cabezazo que significó el descuento 2-1.



América se fue en busca del empate, con tal decisión que la portera Castaño se hacía figura con un par de muy buenas atajadas. Cali, mientras tanto, aprovechó los espacios para contragolpear, con la velocidad de Linda Caicedo.



América fue entrando en desespero y no pudo encontrar el empate. Cali fue efectivo, ganó y dio un primer paso hacia el título. Pero falta el juego final, el domingo en el Pascual Guerrero, allí se conocerán las nuevas campeonas.





DEPORTES

