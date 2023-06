Para este jueves estaba pactado el primer entrenamiento del Deportivo Cali con miras a l segundo torneo del año, pero eso no pasó.



Bueno, la verdad es que la pretemporada debió de comenzar el martes pasado, pero se llegó a un acuerdo con la directiva para que se cancelaran dineros atrasados y arrancar este jueves.(Luto: absurda muerte de ciclista en entrenamiento, se zafó el pedal y 'salió disparado’)

¿Y Pinto?



Se señaló que se esperaban unos anticipos de patrocinadores para mitigar el problema de pagos de las quincenas que no se han cancelado, pero la plata no llegó.



Por tal motivo, la plantilla nos e presentó a la primera práctica, pues las condiciones no son las mejores.



Jorge Luis Pinto, el DT, había puesto la condición de comenzar labores una vez se amortiguaran los pagos, pero la promesa de la directiva no se cumplió.

Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali. Foto: Twitter Deportivo Cali



Cali terminó su participación en el primer semestre de Liga BetPlay 2023-I, tuvo un alza a en las últimas fechas que lo dejaron peleando clasificación a cuadrangulares, pero el ahorro no era el mejor y no pudo acceder a la siguiente ronda.



Al equipo vallecaucano se le está juntando todo lo negativo tras el difícil momento institucional, pues ya algunos jugadores han expresado que no buscan seguir debido al déficit económico del equipo, por lo que la salida del timonel sería un golpe fuerte para los azucareros.

La pretemporada de @AsoDeporCali inicialmente arrancaba hace dos dias, se cambió para hoy 1 de junio porque se esperaban dineros de adelanto de patrocinio, los dineros no llegaron y por ende el pago tampoco el día de ayer, el plantel no se presentará, esta era la primera… pic.twitter.com/murdyRHyZc — Alfonso Morales Movilla (@PonchoMorales85) June 1, 2023



