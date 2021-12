Qué dolor de cabeza es Deportes Tolima. Es ese equipo que incomoda, que atormenta, que no cede un metro, que no baja los brazos ni para descansar, que corre antes de empezar a jugar y parece seguir corriendo después de terminar. Ese Tolima tormentoso e incansable hizo otra vez de las suyas: le empató al Cali en la ida de la final, 1-1, en Palmaseca, y lo hizo porque no se intimida, porque no distingue localía, porque no se asusta. Porque juega para sacar el resultado. Y lo hizo otra vez. La primera final quedó con aroma vinotinto. Falta la vuelta, el miércoles en Ibagué.





