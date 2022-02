Deportivo Cali no pudo sacar ventaja en su casa y empató contra Tolima, 1-1, en el partido de ida de la Superliga. El juego de vuelta, por el título, se disputará el 23 de este mes, en Ibagué.



(Le puede interesar: James no está: los 10 futbolistas colombianos más valiosos de todo el mundo)

El equipo azucarero arrancó el juego con clara decisión de dejar atrás su mal momento en la Liga, con clara decisión de quedarse con la Superliga. Su ataque era voraz, orquestado por Teo Gutiérrez.



Tolima se vio sorprendido por esa dinámica inicial de su rival. Teo tuvo un remate al travesaño, que hizo vibrar a los hinchas en Palmaseca.

Dominio verde

Tolima no lograba meterse en el partido y Cali mantenía su ataque constante. Hasta que llegó una jugada de Angelo Rodríguez, luchando solo, metiéndole un pase a Teo, que definió de gran manera, era el 1-0, pero el VAR detectó una falta previa de Angelo sobre Angulo. Dudosa. El gol fue anulado.



(Lea además: Egan Bernal podría haber quedado en silla de ruedas, reveló su madre)



Muy rápido Cali se desquitó. Teo volvió a aparecer. Un par de amagues para confundir a la defensa tolimense, y le dejó el balón servico a Carlos RTobles, que sacó un zapatazo y puso el 1-0, en 36 minutos. Cali se fue al descanso ganador.



Sin embargo, la segunda parte fue otra cosa. Tolima asumió el control y los riesgos, quería el empate, se acercó, y encontró su premio. Cali perdió el balón en una salida, y cuando este le llegó a Andrés Ibarguen, sacó un zapatazo que no pudo evitar el portero local, para el 1-1, en 21 minutos de la parte final.



En el resto del partido el Cali se quedó sin reacción. Otra vez revivió los males que le han costado puntos en la Liga, y no encontró cómo hacer daño.



Tolima, incluso, se tomó confianza y volvió a acercarse con llegadas de Plata y de Rangel. En todo caso, el equipo de Ibagué se marchó con una gran empate, que intentará resolver en su casa ,en el juego de vuelta.





DEPORTES

Más noticias de deportes