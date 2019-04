Cali superó 2-1 a Rionegro y está a un paso de la clasificación

Con la buena actuación de dos hombres que se han convertido en salvadores como Camilo Vargas y Juan Ignacio Dinenno, Deportivo Cali derrotó 2-1 a Rionegro este sábado en el estadio de Palmaseca por la fecha 18 de la Liga Águila I-2019, y ascendió parcialmente a la segunda posición con 30 puntos, más cerca de la clasificación a los cuadrangulares.

Fue una victoria sufrida ante un rival que puso muchos hombres en su bloque de contención, pero que cuando pudo también se aproximó con riesgo. En la primera parte el cuadro dirigido por Lucas Pusineri trató de tocar la pelota, pero no fue profundo, e incluso estuvo recibió dos llegadas peligrosas que resolvió muy bien el guardameta Camilo Vargas. En el segundo periodo, el visitante apostó más a las faltas que al fútbol y se disparó en la cuenta de amarillas.



Águilas llevó el primer susto a los 2 minutos, cuando Jáder OBrian llegó por entre los centrales y remató, pero Camilo Vargas sacó el balón al tiro de esquina. Kevin Salazar volvió a intentar con un zurdazo fuera del área que detuvo bien el golero capitalino.



El Cali se sacudió y a los 6 John Mosquera también probó por encima del horizontal. A los 20 Delorenzi se arrimó con una chilena que definió sin fuerza Dinenno y casi enseguida Mosquera fue derribado, los verdiblancos reclamaron penal, pero el árbitro Nicolás Rodríguez no lo dio.



A los 38, OBrian ganó en una pifia de Darwin Andrade, encaró a Vargas y el arquero bogotano salvó al enviar el esférico al tiro de esquina.



Pero, como el viejo adagio, tanto va al cántaro al agua hasta que por fin se rompe. A los 47, en tiempo de adición, se presentó un doble rebote tras centro preciso de Agustín Palavecino por derecha: cabeceó Dinenno y rebotó Delgado, remató Rodríguez y de nuevo intervino el arquero visitante con el pecho, pero esta vez sí el atacante argentino la empujó con la derecha para el 1-0, justiciero para el equipo que en cantidad de opciones había hecho más por lograr la ventaja.



Dinenno ratifica la buena decisión de los directivos al traerlo desde el fútbol ecuatoriano y con este gol llegó a 13 como uno de los más efectivos de la Liga Águila I-2019.



Los técnicos no hicieron variantes de entrada para el comienzo del complemento. A los 7 minutos, Mosquera metió un centro por derecha, cabeceó Rodríguez y rebotó el meta Delgado, pero Danny Rosero estaba allí para anotar el 2-0 de zurda, casi bajo los tres palos.



A los 29, Rionegro que no había vuelto a aparecer en zona adversaria, encentra el descuento. Mauricio Gómez sirvió el balón por la izquierda, se quedaron los centrales azucareros y el juvenil Jacobo Escobar venció a Vargas para el 2-1.



El partido decayó en emociones en el último tercio, con muchas fricciones en el mediocampo y el Cali apenas propició una acción de Yeison Tolosa que se fue cerca lejos del palo derecho del pórtico de Delgado. El árbitro Rodríguez le perdonó la segunda amonestación a Elkin Blanco por una falta a Dinenno en la mitad.



Con las amarillas recibidas en este juego, Camilo Vargas y Danny Rosero completaron cinco y se perderán el último compromiso del todos contra todos frente a Envigado en Palmaseca, en el que el elenco vallecaucano debe sellar su tiquete a los cuadrangulares.

Cali 2-1 Rionegro

Deportivo Cali: Camilo Vargas (7); Juan Camilo Angulo (6), Danny Rosero (6), Francisco Delorenzi (6), Darwin Andrade (6), Andrés Balanta (6), Christian Rivera (6), Carlos Rodríguez (6), Agustín Palavecino (6), John Édison Mosquera (6); y Juan Ignacio Dinenno (8).



Cambios: Yeison Tolosa (6) por Carlos Rodríguez (20 ST), Matías Cabrera (SC) por Agustín Palavecino (41 ST).



D.T.: Lucas Pusineri.



Rionegro Águilas: Luis Delgado (6); Daniel Muñoz (5), Jonathan Lopera (4), Carlos Ramírez (4), Álvaro Angulo (5); Elkin Blanco (5), David Contreras (5), Kevin Salazar (5), Luis Mosquera (4), Jáder Obrian (5) y Jacobo Escobar (4).



Cambios: Daniel Lloreda (5) por Kevin Salazar (15 ST), Jefferson Cuero (4) por Jáder OBrian (27 ST).



D.T.: Eduardo Cruz.



Goles: 1-0: Juan Ignacio Dinenno (45+2 PT). 2-0: Danny Rosero (7 ST). 1-2: Jacobo Escobar (29 ST).



Amonestados: Christian Rivera (30 PT), Andrés Balanta (42 PT), Juan Ignacio Dinenno (44 PT), Danny Rosero (33 ST), Camilo Vargas (42 ST) por Cali. Carlos Contreras (3 PT), Jacobo Escobar (27 PT), Jonathan Lopera (45+2 ST). Elkin Blanco (26 ST), Carlos Ramírez (36 ST), Mauricio Gómez (45+4 ST), Jefferson Cuero (45+4 ST) por Rionegro.



Expulsados: No hubo.



Partido: Aceptable



Figura: Juan Ignacio Dinneno (8)



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Asistencia: 10.000 espectadores, aproximadamente



Taquilla: no suministrada



Árbitro: Nicolás Rodríguez (5)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces