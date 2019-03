Deportivo Cali se mete a los ocho: derrotó 2-0 al Cúcuta en Palmaseca

Deportivo Cali superó este domingo 2-0 al Cúcuta Deportivo en compromiso de la fecha 12 de la Liga I-2019. El azucarero tuvo una buena demostración de fútbol, dominó en gran parte del compromiso y mereció los 3 puntos en Palmaseca.

El equipo que conduce Lucas Pusineri se vio suelto en su casa. Esta vez no hubo nerviosismo ni ansiedad; sí mucho dominio, juego asociado y explotación por las bandas. Y cuando Cúcuta tuvo las suyas, apareció Camilo Vargas otra vez como líder y en un gran momento, brindándole seguridad al arco verdiblanco.



Cali no pudo irse arriba en el marcador en la primera parte. Primero porque le faltó la última puntada en la definición, y también por algunos fallos arbitrales del juez Héider Castro. El árbitro central no se dio cuenta que el balón entró al arco del Cúcuta tras un cabezazo de Juan Dinenno; tampoco pitó un penalti claro que favorecía al local, a pesar de una clara mano en el área motilona.

#LigaAguila 🏆 | 90' FT



¡¡¡TERMINA EL PARTIDO!!! ¡¡¡GANÓ EL DEPORTIVO CALI!!!🇳🇬🇳🇬🇳🇬



⚽️⚽️ Una buena victoria con goles de Juan Dinenno y Feiver Mercado que nos fortalece en el camino a la clasificación. ¡Todos juntos!#CALIvsCUC | 2 - 0 |#JuntoAlCaliPorSiempre 💚💚💚 pic.twitter.com/EQmGTbVzjP — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) 31 de marzo de 2019

Pero en la parte complementaria, el Cali no dejó espacio a las dudas. En el primer minuto, Juan Camilo Angulo levantó un tiro de esquina y Juan Ignacio Dinenno cabeceó con autoridad, el balón rozó a un defensor del Cúcuta y se metió para el 1-0.



El equipo visitante trató de reaccionar y esporádicamente llegó a la portería caleña, pero siempre se encontró con Camilo Vargas. De resto, fue un juego controlado por el azucarero.



A los 26, Féiver Mercado entró al área y se tropezó, parecía falta de Braynner García, pero el defensor visitante no cometió falta. El árbitro Castro volvió a fallar y decretó penalti. A los 27, el mismo Mercado cambió el cobro por gol. 2-0 y buen triunfo para el Cali, que se confirma dentro de los ocho mejores.

Deportivo Cali 2-0 Cúcuta Deportivo

Cali: Camilo Vargas (7); Juan Camilo Angulo (7), Danny Rosero (6), Francisco Delorenzi (6), Darwin Andrade (6); Juan Carlos Caicedo (6), Christian Rivera (6); Agustín Palavecino (6), Carlos Rodríguez (6); Féiver Mercado (7) y Juan Dinenno (7).

Cambios: Richard Rentería (6) por Francisco Delorenzi (36 PT), Kevin Velasco por Carlos Rodríguez (26 ST), Juan Rengifo por Féiver Mercado (28 ST).

D.T.: Lucas Pusineri.



Cúcuta: Juan Chaverra (6); Henry Obando (5), Braynner García (6), Javier López (5), Mauricio Duarte (5); Diego Chica (6), Mateo Muñoz (5); Wílder Guisao (5), Marías Pérez (5), Jeysen Núñez (5); y Jhonathan Agudelo (5).

Cambios: Luis Miranda (5) por Jeysen Núñez (8 ST), Michael López por Mateo Muñoz (19 ST), Lisandro Cabrera por Matías Pérez (25 ST).

D.T.: Sebastián Méndez.



Goles: Juan Dinenno (1 ST), Féiver Mercado (27 ST -penalti-), para Deportivo Cali.



Amonestados: Juan Dinenno (2 ST), Kevin Velasco (30 ST), en Cali. Lisandro Cabrera (31 ST), Braynner García (32 ST), en Cúcuta.



Expulsados: no hubo.



Partido: aceptable.



Figura: Féiver Mercado (7).



Árbitro: Héider Castro (4).



Estadio: Palmaseca.



Asistencia: 12.000 espectadores, aproximadamente.







FUTBOLRED