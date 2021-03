¡Partidazo! Cali y Santa Fe empataron en un juego lleno de intensidad

Santa Fe quiso victoria el día de su cumpleaños número 80, que la historia le hiciera un guiño para llevarse el pedazo más grande del pastel en su visita al Deportivo Cali. Se llevó apenas la mitad, pero quedó saciado, pues era visitante, contra el líder, y no perdió. Empató 1-1 y alargó el alegre festejo de su aniversario.

Santa Fe no sabe jugar a especular. Y no lo iba a hacer el día de su cumpleaños. Ni siquiera porque tuviera en frente al líder y en su casa. No le importó nada de eso. Era su cumpleaños, quería los tres puntos en papel regalo, con moño rojo. Así que fue, agredió, hizo el daño, y no frenó. No sabe frenar. Un suicidio, casi se lleva la victoria, pero también casi pierde.



Comenzó ganando, con un penalti polémico, como la mayoría de los penaltis. Fue por una mano en el área de Andrade, que dejó su brazo volando, inocente, sin sospechar que la pelota iría a su cuerpo, rebotaría y pegaría en esa mano inoportuna. El árbitro Roldán no quería tener dudas. Fue al VAR, revisó y regresó convencido. Penalti.



Santa Fe, aunque iba decidido a armar la fiesta, quizá no imaginaba que el regalo de cumpleaños lo obtendría tan rápido. Iban 17 minutos. El encargado de destapar el obsequio sorpresa fue Sherman Cárdenas, que pateó sin pizca de nervios, con una frialdad de curtido verdugo, como quien va a romper la piñata sin venda: la mirada en la pelota, el trotecito experimentado, el impacto perfecto de zurda, el arquero a un lado y la pelota al otro, y el grito de gol suyo y del equipo y del técnico y de los hinchas y de todos los que han pasado por Santa Fe que no querían una fiesta de 80 años arruinada.

Cali vs. Santa Fe Foto: Dimayor

Así se fue arriba, y no freno, sí perdió la pelota, o la cedió mientras tramaba algo, uno de esos contragolpes letales que más de una vez nacieron en Sherman. El caso es que Cali, el líder, el local, quería ser el aguafiestas, y se le vino encima con toda su artillería, empujando, con Ángelo probando, impreciso; con Marco Pérez pateando, con mala suerte, hasta un gol le anularon por fuera de lugar. La pelota no les entraba a los caleños, iba afuera o a la humanidad de Castellanos, como en ese tiro libre de Arias que le desvió con los puños bien puestos.



Pero la insistencia era mucha. Y no hay forma de aguantar tanto, y menos cuando se juega de frente como lo hacía Santa Fe, que incluso se atoró con el segundo gol, cuando Giraldo puso la pelota en el vertical, arrancando el segundo tiempo. Pero Santa Fe, que no suele equivocarse atrás, lo hizo. Durmió la siesta en mitad del baile, en un saque de banda. Colorado entró a la pista de baile sin pareja, remató solo, de volea, y adentro, 1-1. Iban 62 minutos.



Entonces Santa Fe se acordó de que era el anfitrión del festejo y no el invitado, y que perder no estaba en sus planes, pero empatar tampoco. En uno de sus ataques frenéticos apareció Ramos, veloz, imponente, ágil, ya dejaba al portero De Amores en el camino cuando sintió que este le trabó una pierna, falta, casi penal, pero no, afuera. El saldo, roja para el portero.



Pero esa superioridad no la pudo hacer valer Santa Fe. Ya no había fuerzas. Es más, al Cali le anularon el segundo. Así que lo mejor para los festejados era apagar las luces, despedir a los invitados y llevarse el obsequio, un empate que en todo caso le resulta muy bueno.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

