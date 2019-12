Definido el calendario de la Liga I 2020

Dimayor dio a conocer el calendario de la Liga I del 2020, que no tuvo sorteo. La primera jornada se disputará en el fin de semana del 24 de enero y será así:



Millonarios vs. Pasto

Nacional vs. Pereira

América vs. Alianza

Patriotas vs. Cúcuita

Junior vs. Equidad

Rionegro vs. Jaguares

Envigado vs. Chicó

Bucaramanga vs. Cali

Tolima vs. Medellín

Once Caldas vs. Santa Fe​

