¡Ya son cuatro! Deportivo Cali, fijo entre los ocho primeros

Deportivo Cali fue superior y derrotó 1-0 este sábado a Nacional por la fecha 18 de la Liga I-2021 en el estadio de Palmaseca, clasificándose los cuartos de final, con un positivo salto de la sexta a la segunda casilla con 31 puntos, los mismos de su rival de turno.

Si bien no resultó un partido vibrante como se esperaba, lo más importante es que los dirigidos por Alfredo Arias aseguraron el tiquete a la semifinal sin depender del resultado de la última jornada frente a Millonarios en Bogotá.



(Lea también: La imagen de Messi temblando de frío le da la vuelta al mundo)



El cuadro ‘azucarero’ fue el que puso las condiciones en el comienzo, gracias al desborde de Jhon Vásquez por la derecha, superando a Nicolás Hernández, con lo que produjo dos aproximaciones al arco de Aldaír Quintana. No obstante, el buen trabajo de Jhojan Valencia y Andrés Colorado desconectó los circuitos en Nacional, que en este encuentro no hizo un solo remate al arco de Guillermo De Amores.



Mientras tanto, el onceno antioqueño presentó una formación alterna en la que Alexandre Guimaraes ubicó tres centrales y solo después de los 10 minutos pudo equilibrar las acciones en marca, pero se equivocó en una llegada con Michael Chacón.



A los 2 minutos, Emmanuel Olivera empujó a Gastón Rodríguez en el área y John Hinestroza no dio el penalti, tampoco lo llamaron sus compañeros del VAR para revisarla. Luego Vásquez centró para Colorado, pero el volante no alcanzó a cabecear.



Jefferson Duque no gravitó en el primer tiempo y solo Tomás Ángel trataba de bajar al medio para juntarse con Vladimir Hernández y Alex, que tampoco figuraban en ataque por la buena marcación de Jhojan Valencia y Andrés Colorado.



Ángelo Rodríguez se acercó a los 15 en una buena oportunidad, pero en vez de rematar al pórtico entregó mal la pelota en el área cuando Gastón Rodríguez preparaba el gatillo.



Gastón, otro de alta calificación en el cotejo, se convirtió de a poco en jugador importante para abrir la defensa verdolaga, se perfiló por la izquierda y metió un centro al segundo palo que no alcanzó a cabecear Ángelo con la marca de Geisson Perea, sobre 25 minutos.



A los 38, en un balón que sacó Guillermo De Amores directo a zona rival, Ángelo entró al área y el argentino Olivera lo desequilibró, el árbitro Hinestroza esta vez sí dio penalti y Gastón Rodríguez cobró al palo izquierdo para engañar a Quintana y convertir el 0-1 a los 40.



El técnico Alfredo Arias ingresó a los 43 a Eduard Caicedo por Jorge Arias, resentido nuevamente. El defensor valduparense recibió amarilla en el momento de su salida y por acumulación de tarjetas no podrá estar ante Millonarios en Bogotá.



(Le puede interesar: El mensaje del 'Tigre' Falcao por la situación de Fredy Guarín)



Para el comienzo del segundo tiempo, Brayan Córdoba entró por Emmanuel Olivera, de muy floja actuación y causante de la pena máxima que puso en ventaja al local.



Un triple remate verdiblanco a los 2 minutos no terminó en la red de Quintana, evidenciando que todavía no se supera la falta de claridad en definición.



Sobre los 10, Valencia se corrió por la derecha, metió el centro al área y Kevin Velasco no pudo conectar ante las barbas de Quintana.



Andrés Balanta reemplazó a Andrés Colorado, lesionado, a los 19; mientras que Andrés ‘el Rifle’ Andrade y Jarlan Barrera entraron por Alex Castro y Vladimir Hernández a los 24 en Nacional.



Arias volvió a mover su banco e ingresó a Yeison Tolosa y Andrés Arroyo por Ángelo Rodríguez y Gastón Rodríguez a los 27. La última variante del cuadro paisa fue la salida de Michael Chacón para darle paso a Sebastián Gómez a los 38.



Sin mayores acciones ofensivas se consumió el tiempo. Aldaír Quintana salvó a Nacional del segundo tanto verdiblanco en un doble remate en la agonía del compromiso, enfrentando mano a mano a Vásquez.



El defensor central Hernán Menosse recibió amarilla a los 88 y también se perderá el partido de la próxima jornada.



(En otras noticias: ¿Penalti o no? La protesta del Barcelona en el clásico)



Con el triunfo, los ‘azucareros’ ratificaron su superioridad sobre los ‘verdolagas’ en Palmaseca, ya que en 13 partidos han ganado en 8 ocasiones, perdido 3 y empatado 2.



En la última fecha del ‘todos contra todos’, Cali visitará a Millonarios y Nacional recibirá a Patriotas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces