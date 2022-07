En poco más de un mes, Ricardo Márquez pasó de ser un descarte en Millonarios al goleador de la Liga con el sorprendente líder, Unión Magdalena, que intenta huirle al descenso con un gran arranque del torneo.

No son solamente los cuatro goles que ha marcado. Márquez parece otro jugador, más cercano al que deslumbró en el ascenso en 2018 y en los primeros meses de 2019, que incluso lo llevó a la Selección Colombia que jugó en el Preolímpico de 2020. Muy distinto al que se llenó de desespero en Bogotá.

Así vio Ricardo Márquez su paso por Millonarios



“No me fue muy bien en Millonarios, es una realidad. Tuve una lesión que me sacó casi seis meses del campo y después tomar el ritmo fue muy complicado. Ahora vengo a Unión Magdalena con las ganas de sacar adelante este proyecto”, dijo el ‘Caballo’ en rueda de prensa, cuando fue presentado con el equipo de su tierra.



“Aprendí del profesor Gamero y de su cuerpo técnico, así como de los directivos. En Millonarios me quisieron mucho y estoy seguro que quieren lo mejor para mí siempre”, agregó.

Facebook Twitter Linkedin

Ricardo Márquez se lamenta al fallar gol frente a Sebastián Viera. Foto: Dimayor

¿Por qué Márquez volvió a marcar a diferencia en el Unión y qué está haciendo distinto a lo que hacía en Millonarios? Lo primero, y parece obvio: continuidad.

En cuatro partidos con el Unión este semestre ya estuvo más tiempo en la cancha que en toda la Liga 2022-I con Millos (véase gráfico). Solo jugó un partido como titular, contra Deportivo Pereira. La última vez que jugó un partido completo vestido de azul fue el 26 de octubre del año pasado, contra Envigado.

Un segundo factor que le favorece a Márquez en el Unión es que se ha adaptado muy rápido a un equipo que juega a su ritmo, en el que no solamente es hombre de área sino que va a los costados, lucha por la pelota y hasta tuvo una asistencia en la primera fecha, contra Once Caldas, tras recuperar un balón en la banda. En Millos entraba desubicado, casi siempre con el partido muy avanzado y sin acoplarse a la nómina base.

En el Unión, la presión es menor para Márquez



En Bogotá, a Márquez, además de las lesiones, la presión le jugó muy en contra. Con apenas 1.167 minutos en la cancha, recibió diez tarjetas amarillas y una roja, cuando intentó compensar con temperamento lo que no encontraba con fútbol.



¿En el Unión Magdalena juega sin presión? Por supuesto que no, porque el descenso apremia a su equipo, más allá de un arranque auspicioso. Pero en Santa Marta se ve cómodo y también ha tenido la fortuna de arrancar el torneo jugando a puerta cerrada como local, en un escenario sancionado por el mal comportamiento de los fanáticos.



“Tenía 21 años cuando me fui, era una joven promesa que apenas estaba comenzando. Estuve en Millonarios con un gran técnico y en un gran club, el más grande de Colombia, fue una responsabilidad grande y difícil”, insistió Márquez.



“No me fue muy bien, pero aprendí otras cosas. Ahora soy más maduro, estoy más centrado en el fútbol, tengo mejores movimientos y más técnica. No soy el mismo joven de antes y espero salir adelante con este proyecto. Quería y anhelaba volver al Unión”, añadió.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc