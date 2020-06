Así se está gestando una nueva agremiación de futbolistas 

Orlando ‘Batato’ Castro, ex volante de Santa Fe (1978 a 1987) y Cúcuta, reveló este fin de semana que se está gestando en Cali, con el apoyo de exjugadores de otras ciudades, un movimiento importante para formar una nueva agremiación de futbolistas.

En diálogo con el periodista César Prado, que luego ratificó a FUTBOLRED, Orlando dijo: “Cuando montamos la Afucol se vino una persecución por parte de todos los presidentes de los clubes, uno de los logros fue conseguir la afiliación de los futbolistas al Seguro Social, pero en este momento están totalmente desprotegidos”.



(Le puede interesar: Una luz para James: noticias positivas en la práctica del Real Madrid)



Castro fue secretario general de Afucol, agremiación que funcionó en el país en la década de los 80, dirigida por Gilberto Molina (presidente), Astolfo Romero (vicepresidente), Pedro Sarmiento (fiscal), Norberto Peluffo (tesorero), Moisés Pachón, Gabriel Martínez y Jairo Charry (vocales), tras recibir las banderas de Alejandro Brand y Willingtom Ortiz.



Asegura que un aspecto que les preocupa bastante es la pensión para los exfutbolistas: “Tenemos más o menos 1.200 jugadores en edad de jubilación, nadie les ayuda con un peso y vamos a tratar de montar una agremiación que vele por los intereses de los futbolistas colombianos. Vamos a demostrar a la FIFPRO la gran problemática que existe en Colombia, tenemos las mejores leyes, pero no se implementan. Necesitamos políticas sociales, porque están escritas en la constitución política de Colombia, tenemos que salir a ayudar a que el fútbol colombiano sea más grande, porque se tienen muchas virtudes, pero también muchos defectos”, dijo.



De igual forma, detalló un caso particular que se ha manejado reiteradamente: “De los exfutbolistas solamente uno ganó la demanda, que fue Miguel Escobar. Este es el momento que a él no le han pagado su pensión, porque el Cali quiere pagarle con el salario mínimo de la época cuando él se retiró. Si el juez dijo que hay que pagarle 20 salarios mínimos, tiene que ser con el valor que está, no al del año 68. En este momento lo que necesita Miguel es el acompañamiento de la agremiación (Acolfutpro), pero nunca lo ha tenido. Estamos jodidos, el fútbol colombiano no va a progresar si no cambian esos dirigentes y si el Gobierno no le mete la mano y cambia la estructura”.



De igual forma, reveló cómo han ido allanando el camino: “Somos más o menos 120 exfutbolistas que nos hemos reunido desde el año antepasado (2018) acá en Cali, hablando de la problemática del futbolista colombiano, estamos esperando que pase esta pandemia y en menos de dos meses elegiríamos la Junta Directiva de una nueva agremiación, no como todo el mundo piensa, que es para sacarles plata a los equipos. Si la FIPFRO nos acepta a nosotros, hay que cambiar, como pasó en Ecuador. No es posible que en 50 0 60 años de campeonato profesional solo un jugador esté pensionado. Queremos que el fútbol siga adelante y que las cosas cambien, tenemos buenas leyes, pero el Gobierno es complaciente con las violaciones de las leyes y así es difícil que así los futbolistas salgan adelante”.



De allí que hace un llamado que propenda por una nueva entidad: “Les pido a los exfutbolistas colombianos que nos organicemos de una forma u otra para poder tener los beneficios que la ley nos da, que es nuestra pensión".



Dijo que van a tener una reunión dentro de 20 días para lanzar la Asociación de Exfutbolistas Colombianos,con gente del Valle del Cauca, Antioquia y de Atlántico.

(Lea además: El gran debate: ¿cuál fue mejor, la Selección de 1990 o la del 2014?)



Orlando aseguró que para esto ya tiene nombres que han respondido positivamente: “Lo tenemos conversado con Astolfo Romero, Germán Morales, William Morales, Rubén Darío Peláez; gente de Medellín, que no quiero decir los nombres; y personas de la costa muy profesionales con sus carreras universitarias. Nos vamos reunir en Cali y cuando pase todo esto, a finales de julio o principios de agosto, va a salir una buena agremiación porque viene gente con mucha fuerza y que fueron líderes en sus equipos, hoy tienen 55 o 60 años, pero quieren aportarles algo a los futbolistas colombianos”.



Para rematar, expresó que aunque la pandemia ha sido muy perjudicial para las finanzas de los equipos, no es la única culpable de lo que vive hoy el fútbol nacional. “Es muy triste ver que los clubes se sostengan con lo de la televisión y si nos les pagan, no pueden hacer nada. Los clubes tienen que ser democráticos, que tengan muchos socios y ellos sean puntuales en sus pagos, pero que los clubes les ofrezcan algo, como funciona un club social. Si no hay organización dentro de los clubes siempre van a estar cojos”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces