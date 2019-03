Bus que transportaba a Nacional fue agredido previo al juego en Cúcuta

Este sábado el bus que transportaba la plantilla de Atlético Nacional fue agredido en inmediaciones del estadio General Santander, en Cúcuta, donde ambos equipos se enfrentarán por la fecha 11 de la Liga.

El bus en el que se desplazaba Atlético Nacional al estadio General Santander fue agredido en el trayecto. Estaremos atento a cualquier información. #VamosNacional



(📸 @PulsoVerdeEC) pic.twitter.com/mxI7lnNcqc — NOTICIASDELVERDE🇳🇬🏆 (@NOTICIASDEVERDE) 23 de marzo de 2019

Algunos futbolistas del equipo antioqueño, Andrés Perea y Pablo Ceppelini, fueron quienes hicieron las denuncias, con fotografías en las que se ven varios impactos en las ventanas del vehículo.



El club confirmó la agresión, especialmente que una piedra impactó los vidrios del vehículo, pero aseguraron que no se reportaron heridos.

Bus que transportaba al plantel de Atlético Nacional fue agredido. Foto: Tomado del instagram de Pablo Ceppelini

El objeto contundente, rompió una de las ventanas del vehículo, pero por fortuna no logró impactar a los ocupantes FACEBOOK

TWITTER

El hecho fue reportado por aficionados y jugadores del club y aún no se tiene claridad de todo lo ocurrido. El partido entre Cúcuta y Atlético Nacional se disputará a las 5:00 p.m. y, de momento, no hay modificaciones en la programación.



Dimayor se pronbunció sobre lo ocurrido, "Los integrantes del club antioqueño, fueron atacados con piedras que impactaron el bus que los transportaba al estadio General Santander de Cúcuta a pocos metros de ingresar al escenario deportivo. El objeto contundente, rompió una de las ventanas del vehículo, pero por fortuna no logró impactar a los ocupantes".



Finalmente la institución solicitó: "un mayor acompañamiento por parte de las autoridades nacionales y de esta manera se pueda garantizar la seguridad de las delegaciones que hacen parte de nuestra institución, que están siendo víctimas de los violentos".



En el comunicado, Dimayor también se pronunció sobre un acto similar que sufrió la delegación del club Valledupar Sub-20 cuando se desplazaba a Cartagena y fueron víctimas de un atentado, en el municipio de San Jacinto – Bolívar.







DEPORTES