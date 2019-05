Unión Magdalena derrotó a Bucaramanga y sigue en la pelea

Unión Magdalena se mantiene con vida en la Liga, luego de derrotar de visitante al Bucaramanga, 0-1, con gol de Ruyery Blanco, al minuto 7 del segundo tiempo.

Atlético Bucaramanga y Unión Magdalena saltarían al terreno de juego del estadio departamental Alfonso López con objetivos diversos, el conjunto leopardo buscando mejorar en la reclasificación, mientras que, el equipo samario con la firme intención de ganar y continuar con aspiraciones de clasificar dentro del grupo de los ocho.



Los primeros minutos del partido evidenciaron un encuentro en el que los momentos iniciales los dos rivales no arriesgaron mucho, los equipos se estudiaron y se midieron en sus posibilidades en ataque y defensa, sin un dominio claro de las acciones.



Sobre el meridiano de la primera parte, Unión Magdalena toma la iniciativa y con presión alta somete a su rival en su propio campo, ante el desorden defensivo del onceno leopardo que, de no ser por las dos atajadas de Nelson Ramos, el marcador estría amplio en las primeras de cambio.



Terminaría el primer tiempo cero por cero, con el dominio y manejo del partido para Unión Magdalena, que fue un equipo más ordenado en la cancha, generando tres opciones de gol que no pudo concretar, en contraste con Atlético Bucaramanga que fue impreciso en defensa y con poca presencia en la portería adversaria.



Para el segundo tiempo, la iniciativa nuevamente para el visitante que en el minuto 7, por intermedio de Ruyery Blanco logra anotar, tras recepcionar un centro e ingresando al área chica remata fuerte y rasante para decretar el uno por cero a favor de Unión Magdalena.



Ahora bien, tras el ingreso de Romero y “pino” Caballero en el conjunto leopardo, el equipo lució con mayor salida en ataque, sin embargo, continuó siendo errático en la entrega de la pelota, hecho que permitió que el conjunto samario controlara fácilmente las intenciones en ataque de Atlético Bucaramanga.



Terminaría el partido con la victoria uno por cero para Unión Magdalena, que sigue luchando por un cupo entre los ocho mejores y Atlético Bucaramanga que se despidió de su público con una derrota en una temporada en la que los números y resultados no estuvieron a su favor.

Síntesis

Atlético Bucaramanga 0 – Unión Magdalena 1



Atlético Bucaramanga: Nelson Ramos (6), Efraín Navarro (5), Henry Pernía (5), Jeison Quiñones (5), Luis Mena (4), Rafael Robayo (5), Cesar Quintero (5), Jhon Pérez (4), Sherman Cárdenas (6), Maximiliano Núñez (5) y Roque Caballero (3).

DT: Oscar Serrano.



Unión Magdalena: César Giraldo (6), Cristian Subero (6), Edisson Restrepo (6), Fernando Battiste (6), Brayan Correa (6), Abel Aguilar (6), Jhojan Valencia (6), Juan Pereira (6), Jhon Labastidas (5), Ruyery Blanco (7) y Ricardo Márquez (6).

DT: Harold Rivera.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: No hubo.



Goles Unión: Blanco (7 ST).



Cambios Atlético Bucaramanga: Sergio Romero (4) por Caballero (11 ST), Johan Caballero (6) por Pérez (11 ST) y Andrés Ariza por Quintero (31 ST).



Cambios Unión: David Ferreira (5) por Labastidas (9 ST), Juan Ortiz por Aguilar (26 ST) y Uvaldo Luna por Blanco (44 ST).



Expulsados: no hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Pernía (35 PT), Quiñones (28 ST) y Ariza (35 ST).



Amonestados Unión: Subero (36 ST).



Detalle: después de 15 años Unión Magdalena vuelve a obtener una victoria en liga frente al Atlético Bucaramanga.



Figura: Rugery Blanco Unión Magdalena (8).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 600 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Wilmar Roldán Pérez (8).



JULIÁN CARREÑO.

Para El Tiempo

Bucaramanga.