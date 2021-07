Santa Fe luchó, pero no deja de preocupar: perdió con Bucaramanga

Si Santa Fe había dejado dudas en la derrota como local en la primera fecha, contra Deportivo Cali, ahora las preocupaciones son mucho más grandes, después de perder por contra Atlético Bucaramanga, 4-3, en el estadio Alfonso López.

La entrega al final del partido y la reacción para pasar del 4-1 al 4-3 disimuló un poco la tarde de terror, con un defensa lenta y sin reacción, que cada vez que Bucaramanga atacó puso a sufrir a los hinchas rojos. Pero además fue víctima de un error arbitral que le costó un penalti en contra.



Santa Fe fue víctima de la 'ley del ex'. El que la aplicó, y por partida triple, fue el atacante Brayan Fernández, de lejos, la gran figura del partido: a los nueve minutos, anotó un golazo, tras recibir un balón de Álvaro Meléndez en el borde del área, ante la pasividad de los zagueros centrales: vio salido al portero Ómar Rodríguez y lo bañó.



Los rojos, que jugaron de blanco en el Alfonso López, quisieron jugar mano a mano y dejaron espacio para que Bucaramanga, en velocidad, lo complicara. Y así llegó el 2-0, anotado por Fernández tras bajar una pelota después de un saque del portero Juan Camilo Chaverra y de juntarse con Bruno Téliz, a los 34.



El 3-0 llegó tras una gravísima falla del portero Éder Vergara, que sancionó un penalti tras una falta afuera del área. Fernández cobró duro y anotó el tercero, a los 38. Hasta ahí, pintaba para desastre.



Dos minutos después, Santa Fe recortó distancias y disimuló un poco lo mal que jugaba, con un centro desde la izquierda que terminó en gol en contra de José Cuenú. Sin rematar al arco, los cardenales descontaban a los 40.



Otra cosa fue el segundo tiempo, cuando Santa Fe ajustó un poco las líneas y se la jugó para descontar, con la entrada de Néyder Moreno por Leonardo Pico. Pero eso no tuvo efecto inmediato y más bien, Bucaramanga encontró el cuarto gol, a los 27 de la segunda etapa, en un cobro de tiro de esquina y una mala salida del portero Rodríguez. Andrés Felipe Correa tomó un rebote y la metió, aunque quedan dudas de una posible mano. El partido no tuvo VAR.



Santa Fe puso amor propio para descontar y recortó distancias, primero, con un gol de tiro libre de Kelvin Osorio, a los 35, que rompió la barrera, y luego, en tiempo de reposición, el muy discutido Jorge Luis Ramos tomó un rebote del portero Chaverra para anotar el 4-3. Eso disimuló un poco una tarde de pesadilla.



