Cúcuta y Bucaramanga, un clásico de urgencias y necesidades 

Los ‘Motilones’ buscarán cazar a los ‘Leopardos’ en una nueva edición del clásico del oriente colombiano, que se jugará este domingo desde las 6:10 de la tarde, en el estadio General Santander de Cúcuta.

Ambos equipos llegan a este compromiso con presentes muy similares, el bajo rendimiento en la Liga Betplay ha sido el común denominador de cucuteños y bumangueses; el clásico podría marcar el inicio de una nueva era para el ganador o supondría la crisis deportiva para el perdedor.



Los dirigidos por Jorge Artigas, afrontarán este reto en medio de una ‘tensa calma´, producto de los resultados deportivos y de las presuntas irregularidades en la parte administrativa que tienen en el ojo del huracán al presidente José Augusto Cadena, que han derivado en el descontento de la afición motilona.



Las barras populares del equipo han acordado no entrar al máximo escenario deportivo de los cucuteños; tienen previsto un ‘Banderazo’ el día del partido a partir de las 3:00 P.M. En este acto que se cumplirá en la Plaza de Banderas, asistirían ex jugadores de la institución y el entrenador Jorge Luis Pinto.



“Bastante tensionante y duro, esperamos simplemente que nos apoyen, nosotros no somos ajenos a la situación, también estamos sufriendo junto con nuestras familias, lo único que queremos es recibir el apoyo, una voz de aliento; en la cancha vamos a dejar la vida por el Cúcuta”, Dijo Diego Sánchez, jugador motilón.



Para el duelo ante los orientados por Guillermo Sanguinetti, se espera un revolcón en la nómina titular con respecto al equipo que cayó vapuleado, 4-1 frente a Equidad en la jornada anterior; solo 5 jugadores repetirían en la alineación principal.



“Debemos aferrarnos a DIOS y a nuestras familias, son momentos muy complicados de bastante frustración, pero tenemos que levantarnos, retomar la confianza y trabajar el doble para ganar el clásico”, afirmo Orlando Pérez, defensor cucuteño.



Con respecto a los trabajos realizados, el equipo de la frontera tendría varios juveniles, quienes se han ganado un lugar en cada entrenamiento, el profesor Artigas, emplearía en su nómina base a futbolistas como: Orlando Pérez, Winston Ramírez, Auli Oliveros, Juan Pablo Marín y Michel Ramos.



“Los muchachos saben que el que yo considere que este mejor, es el que va a jugar, hoy tengo una visión más clara, ya es la segunda semana desde que asumí como entrenador, tengo que decir que en los trabajos, en lo que hemos hablado con ellos y en la aplicación de la idea, son los que estoy viendo que están más acorde a lo que queremos para este partido”, subrayó Jorge Artigas.



Con la inclusión de jugadores jóvenes mezclados con algunos de experiencia, se busca generar más juego colectivo, así como tener mayor velocidad, dinámica y precisión para buscar el arco contrario; otros de los aspectos a corregir son: la pasividad defensiva, las desconcentraciones que han llevado a la toma de malas decisiones y la pelota quieta, la cual sufrieron bastante en el duelo anterior.



Cúcuta Deportivo busca salir del sótano de la tabla, los nortesantanderanos ocupan la última casilla con apenas 3 puntos, sumados en 6 juegos; junto a Patriotas, son los únicos equipos que no han podido ganar en la Liga.



De otra parte, la Comisión Local de Seguridad, confirmó el cierre de fronteras y por lo tanto las barras del Atlético Bucaramanga no podrán ingresar al estadio General Santander.

La necesidad del Bucaramanga

Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana bajo la tutela del nuevo cuerpo técnico, encabezado por el profesor Guillermo Sanguinetti, se enfocaron en un repaso de las ideas tácticas que busca implementar el estratega uruguayo al onceno auriverde, en especial, se busca un equipo sólido en defensa y con volumen ofensivo.



“Queremos un equipo que sea ordenado, que sea fuerte de local y visitante, teniendo en cuenta que tenemos que sumar en todos los partidos y para eso necesito un equipo ordenado, aguerrido y que sobre todo sepa manejar los tiempos del partido. Frente a Cúcuta tenemos que seguir mejorando de acuerdo a lo que ha mostrado el equipo hasta ahora y lograr conseguir un buen resultado que nos permita obtener los tres puntos”, afirmó el director técnico de Atlético Bucaramanga Guillermo Sanguinetti.



La ausencia de Jhon Pérez es la baja más sensible para el equipo leopardo, el volante santandereano continúa recuperándose de su lesión muscular y todo apunta a que el mediocampista conductor del equipo, sería el barranqueño Roger Torres. Así mismo, la expulsión de Jair palacios, en el partido con Rionegro, no le permite estar para el juego con Cúcuta, en su lugar tendrían a Cristian Subero, el resto del equipo se encuentra disponible para el cuerpo técnico.



“Una semana importante para nosotros por la victoria que conseguimos en el partido pasado, ahora llegó el profesor Sanguinetti y estamos trabajando fuerte para ganar el clásico. La idea es ser un equipo con mucha intensidad, dinámica y con poder resolutivo en el último cuarto de cancha. Los clásicos son partidos aparte, son partidos muy disputados, por lo que significa un clásico con mucha historia y la rivalidad que siempre hay, con la ilusión de jugarlo y ojalá sea la victoria para nosotros”, expresó el jugador santandereano Johan Caballero.



Ahora bien, desde su regreso a primera, Atlético Bucaramanga no ha podido ganar en la ciudad de Cúcuta, la última victoria data del 3 de febrero de 2008, donde el leopardo se impuso uno por cero al elenco motilón.

Alineaciones probables

Atlético Bucaramanga: Cristian Vargas, Crstian Subero, Steve Makuka, Homer Martínez, German Gutiérrez, Daniel Restrepo, Bernardo Manzano, Roger Torres, Brayan Castrillón, Johan Caballero y Diego Herazo.

Director Técnico (e): Sergio Novoa.



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra, Winston Ramírez, Orlando Pérez, Cristián Valencia, Diego Sánchez, Jean Pineda, Juan Carlos Caicedo, Auli Oliveros, Juan Pablo Marín, Andrés Escobar y Michel Ramos





