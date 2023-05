La Dimayor anunció este lunes la programación de la última fecha de la fase todos contra todos de la Liga 2023-I, en la que se definirán los tres clasificados que faltan para los cuadrangulares semifinales.

A una jornada de terminar esta instancia del torneo, ya están clasificados Millonarios, Águilas Doradas, Atlético Nacional, América de Cali y Alianza Petrolera.



Hay siete aspirantes para las tres casillas restantes. Hoy, están dentro de los ocho Boyacá Chicó, Santa Fe y Medellín, pero también tienen opciones matemáticas Deportivo Pasto, La Equidad, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima.



La entidad decidió que todos los partidos de la última fecha se jueguen a la misma hora: miércoles a las 7 de la noche. Esto, debido a que no solamente está en juego la clasificación, sino los dos primeros lugares de la tabla, que pondrán a los equipos que las ocupen como cabezas de serie en los cuadrangulares, con ventaja reglamentaria en caso de igualdad en puntos.

Bucaramanga vs. América, sin VAR: la explicación de Dimayor



El hecho de que todos los partidos se jueguen en el mismo horario le puso a la Dimayor un problema logístico. Uno de los juegos no tendrá VAR. El 'elegido' fue el que disputarán Atlético Bucaramanga y América de Cali.

Facebook Twitter Linkedin

Recorrido por el VAR, Video Assistant Referee (Asistente de video arbitraje), en el Fútbol Colombiano desde el Estadio Nemesio Camacho El Campín Foto: Néstor Gómez - CEET

En la publicación en su página web para anunciar los horarios, la Dimayor explicó la causa por la que no habrá VAR en ese encuentro:



“Derivado de la simultaneidad que tendrá la fecha 20 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2023, donde se definirán los ocho (8) clasificados a los Cuadrangulares Semifinales, se ha ampliado la capacidad tecnológica del VAR en un 50% a través de tres VOR adicionales a los comúnmente utilizados. Debido a los tiempos de la competición, a pesar de los esfuerzos realizados, se cubrirán nueve (9) de los diez (10) encuentros pactados para la última jornada”, dice el comunicado.

Facebook Twitter Linkedin

Bucaramanga vs. América. Foto: Dimayor



Todos los juegos de la Liga tienen VAR desde 2022. Sin embargo, en los dos torneos del año pasado, no todos los partidos de la última fecha fueron simultáneos. Se dejaron dos en otros horarios, los cuales no tenían ninguna incidencia en la clasificación.



El juego Bucaramanga vs. América no afecta el tema de los ocho clasificados (el primero está eliminado y el segundo ya aseguró su casilla). Los otros juegos sí tienen alguna incidencia, incluyendo el Pereira vs. Alianza Petrolera, en el que el segundo está comprometido en la zona de descenso, aunque ese tema se define en el segundo semestre.



DEPORTES

Más noticias de Deportes