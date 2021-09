América sigue cuesta abajo en la Liga: ahora perdió contra Bucaramanga

América de Cali sigue rodando escalones abajo en la tabla de posiciones de la Liga 2021-II. Este sábado perdió 2-1 como visitante frente al Atlético Bucaramanga, en un partido que necesitaba ganar para regresar al grupo de los ocho. La leve mejoría que produjeron los cambios en el complemento no fue suficiente para la igualdad y menos para la remontada.

El resultado deja al Bucaramanga en el séptimo lugar con 17 puntos, mientras América cayó a la casilla 11 con 14 unidades, a falta de otros encuentros en la jornada.



El técnico Juan Carlos Osorio falló en el planteamiento inicial del juego. En el momento de la salida del esférico el cuadro rojo mostraba un 3-1, con Kevin Andrade, Marlon Torres y Pablo Ortiz, sumando a Luis Paz, lo que dejaba al Bucaramanga maniobrar con facilidad.



Nuevamente el cuadro vallecaucano sufrió por su mal funcionamiento defensivo y una contención casi nula ante las opciones que propiciaron los dirigidos por Néstor Craviotto.



Para el conjunto vallecaucano sigue siendo muy complicado elaborar juego en el medio del campo y depende exclusivamente de lo que haga Deinner Quiñones, que por el sector diestro produjo dos llegadas.



La primera aproximación al área fue roja, cuando Adrián Ramos remató desviado.



Pero en el minuto 4 se perdió la marca en la mitad cuando Sherman Cárdenas arrancó para meter un servicio, Brayan Fernández le tocó el balón de cabeza a Álvaro Meléndez, quien se dio vuelta ante la falta de presión de Elvis Segura y venció la resistencia de Diego Novoa para el 1-0.



Pablo Ortiz, que había sido amonestado a los 6 minutos, se salvó de la roja luego que el árbitro David Espinosa no le mostrara la segunda amarilla por manotazo a Brayan Fernández. Para evitar su expulsión, el técnico Osorio lo excluyó a los 17 y le dio paso a Jhon Palacios.



Quiñones, que era el jugador más incisivo en el visitante, habilitó a Cristian Arrieta por derecha, pero el defensor tiró desviado, a los 23. Ramos también la tuvo a los 25, pero Juan Camilo Chaverra atajó sin problema.



Después del gol bumangués el control del partido lo tuvo América, que no permitió más circuitos del local, aunque le faltó orden para acercarse a predios de Chaverra.



Larry Angulo despertó del letargo y a los 35 sacó un derechazo que pegó en un defensor 'leopardo' y terminó en un tiro de esquina. Luego fue Palacio el que disparó desviado.



Sobre los 37 Andrade rechazó en el área y dejó el balón en Alejandro Quintana, el argentino remató sobre el vertical derecho y la pelota se clavó para el 2-0.



Y Bucaramanga estuvo cerca del tercero un minuto después, pero el esférico se perdió por encima del travesaño.



Las últimas acciones de la primera parte favorecieron más al anfitrión, ante el desespero de un impotente América, que no ve cerca la solución a sus lagunas futbolísticas.



Para el inicio del segundo tiempo, Juan Carlos Osorio ingresó a Jeison Lucumí, Rodrigo Ureña y Mauricio Gómez por Luis Paz, Carlos Sierra y Cristian Arrieta, con lo cual cambió de tres a cuatro defensores, quedando el chileno como respaldo en la mitad cuando no tenían el balón.



A los 5 minutos Gómez fue derribado en el área por Michel Acosta, pero el árbitro Espinosa no dio el penalti.



El descuento escarlata llegó a los 10 minutos, luego de que Deinner le pusiera un centro milimétrico por derecha a 'Adriancho', quien le ganó en el salto a José Cuenú y cabeceó al derecho para el 2-1.



Lucumí ensayó con un remate rastrero y Chaverra salvó a su equipo a los 15, enviando la pelota al tiro de esquina.



Ramos quedó lesionado en la acción del gol ante la caída encima de Cuenú y debió salir para el ingreso de Gustavo Torres, a los 17.



América había mejorado con el rediseño de su esquema, porque le quitó manejo al cuadro amarillo, pero sintió la salida de su capitán y goleador. Con Torres estaba supeditado a los pases entrelíneas para aprovechar los espacios que dejaban los dos bloques montados por Craviotto.



A los 35, el juez Espinosa, de mala actuación, les perdonó la roja a Deinner y Acosta después de que se agredieran mutuamente.



La derrota del equipo vallecaucano aumentó las enormes dudas sobre la interpretación de los jugadores en la cancha y aumentó su crisis de resultados.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces