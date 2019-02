Bucaramanga presentará una queja formal por arbitraje contra Millos 

El entrenador de Atlético Bucaramanga se mostró enojado en la rueda de prensa, luego de la derrota de su equipo 2-0 contra Millonarios. El club de Santander aseguró que presentará una queja formal ante la comisión arbitral.

¿Qué opinión tiene del partido?

Yo veo la repetición y eso no lo pitan nunca, (el primer penalti) el jugador trata de no chocar con el adversario, y en el segundo penal ambos van por la pelota, ustedes saben lo que pasó en el partido, es una situación que se sale de la mano de los mismos jugadores, fue un partido parejo hasta determinado momento. Luego de esto es normal que Millonarios haya dominado.

¿Por qué al equipo le ha costado tanto?

Inclusive con el 2-0 hemos creado opciones de gol, nos ha costado, Romero, que es fino, no ha estado, Sherman tuvo una clara, la situación adversa nos pesa.

A pesar de la derrota, ¿le ha visto mejoría al equipo?

Yo pienso que hoy fue el mejor partido del equipo, a pesar del resultado, Millonarios es un gran equipo, nosotros lo controlamos, creo que futbolisticamente el equipo es bueno, hemos venido ascendiendo, infortunadamente hoy no tenemos ni un punto, pero el equipo tiene fútbol, nos falta en el último cuarto, no falta definición.

Hernando Flórez, Gerente Deportivo del Club también expresó sus molestia en la rueda de prensa, "Quisiera que estas cosas no pasaran, pero ustedes lo vieron, en el fondo los afectados somos nosotros, y los mimos hinchas de Millonarios lo vieron, el juez también es un ser humano y se equivoca, lo que lo pone a uno a dudar son en las jugadas, con el señor presidente vamos a protestar porque me parece que esto no puede dañar el trabajo del equipo, hemos invertido dinero, tiempo y por una equivocación, son errores que cuestan un partido. Hacemos claridad que estamos inconformes con la situación, para eso habían veedeores de la comisión arbitral, seguramente van a tomar cartas en el asunto.





