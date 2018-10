Bucaramanga, primer clasificado a los cuartos de final de la Liga

Este sábado Atlético Bucaramanga se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final de la Liga. El equipo santandereano derrotó 3-0 a Boyacá Chicó y llegó a 32 puntos en la Liga.

El balón rosado rodó sobre el césped del estadio Alfonso López y los primeros minutos evidenciaron la iniciativa para Atlético Bucaramanga que muy temprano en el minuto dos del primer tiempo, anotó el primer gol por intermedio de Jhon Pérez, quien recepciona un balón en el área chica y remata sobre el palo derecho de la portería del portero Avellaneda que se quedó sin opción.



Sobre el segundo tercio del primer tiempo, Boyacá Chicó intentó llegar con peligro sobre la portería adversaria, adelantando líneas y recuperando por momentos la tenencia de balón tuvo un par de opciones que no pudo concretar.



En el minuto 24 del primer tiempo Sherman Cárdenas decreta el dos por cero a favor del conjunto leopardo, después de una habilitación con el pecho de Michael Rangel, remate seco y arriba del palo derecho por parte de Cárdenas, en un bonito gol que celebró la afición auriverde.



Ahora bien, sobre el minuto 42 Jhon Pérez estrello un balón en la base del vertical derecho de la portería visitante, en lo que pudo ser el tercer gol de la noche. De esta forma, terminaría la primera mitad con la victoria dos por cero a favor de Atlético Bucaramanga frente a un diluido Boyacá Chicó.



Los primeros minutos de la parte complementaria mostraron la iniciativa para el Chicó que intentó en las transiciones rápidas entre defensa y ataque anotar sobre la portería leoparda. Por su parte, Atlético Bucaramanga conservó el orden y se replegó un tanto para labores defensivas.



Sobre el meridiano de la segunda mitad el equipo ajedrezado conservó la actitud ofensiva, pero sin encontrar los espacios suficientes para lograr convertir. Entre tanto, Bucaramanga que cedió la iniciativa y apelando al contragolpe logró en el minuto 25, convertir el tercer gol de la noche por intermedio de Michael Rangel quien recepciona un pase e ingresando al área remata rasante sobre el palo de la mano derecha del portero Avellaneda.



En el minuto 27 de la segunda parte ocurre un hecho curioso cuando se presenta una sustitución en Atlético Bucaramanga e ingresa el portero Luis Delgado por James Aguirre, como una forma de rendir un homenaje a su señora esposa fallecida Tatiana García, un par de lágrimas rodaron por su rostro y de inmediato a defender la portería leoparda.



Terminaría el partido con la victoria contundente tres por cero a favor de Atlético Bucaramanga que se ratifica dentro del grupo de los ocho y asegura un lugar en las instancias semifinales de la liga. De otra parte, Chicó con poco fútbol se perfiló como serio candidato al descenso en la temporada 2018.

Síntesis:

Atlético Bucaramanga 3 – Boyacá Chicó 0



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (6), Harold Gómez (6), Marlon Torres (6), Jeison Quiñones (6), Fabio Rodríguez (6), Brayan Rovira (6), Gabriel Gómez (6), Cesar Quintero (6), Sherman Cárdenas (7), Jhon Pérez (7) y Michael Rangel (7).

DT (e): Oscar Serrano.



Boyacá Chicó: Sergio Avellaneda (5), José Mosquera (5), Oscar Balanta (5), Josymar Gómez (5), Nelino Tapia (4), Jaime Ayala (5), Jhon Arboleda (5), Mateo Palacios (5), Juan Vela (5), Diego Valdés (5) y Felipe Ponce (4).

DT: Jhon Jaime Gómez.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: Pérez (2 PT), Cárdenas (24 PT) y Rangel (25 ST).



Goles Chicó: No hubo.



Cambios Atlético Bucaramanga: Luis Delgado por Aguirre (27 ST), Maximiliano Núñez por Cárdenas (32 ST) y Kevin Salazar por Pérez (42 ST).



Cambios Chicó: Félix García (5) por Arboleda (31 PT), Cristian Canizalez (5) por Palacios (12 ST) y Carlos Ruiz por Gómez (33 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Chicó: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Gómez Gabriel (28 PT) y Gómez Harold (40 ST).



Amonestados Chicó: Mosquera (9 PT), Tapia (31 PT) y Gómez (4 ST).



Detalle: Atlético Bucaramanga ajustó su séptima victoria consecutiva en la liga II - 2018, hecho que no le sucedía hace 53 años (1965).



Figura: Michael Rangel delantero Atlético Bucaramanga (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 10.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Gustavo Murillo Rivas (8).











JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.