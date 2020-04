Bucaramanga tomó decisiones con jugadores por suspensión del torneo

Atlético Bucaramanga decidió enviar a varios de los jugadores de la plantilla a vacaciones no remuneradas, pues no hay dinero por la suspensión del campeonato, tras la panedmia del nuevo coronavirus.

Según el presidente del equipo, Oscar Upegui, el torneo no se juega y el equipo no tiene finanzas para sostener la nómina.



"Al no haber partidos dejamos de recibir la taquilla y la mayoría de ingresos. Por eso, hemos hablado con los jugadores para arreglar su tema contractual y así poder soportar esta crisis", afirmó el dirigente a Blu radio.



Y agregó: "Ttodos los presidentes de los clubes coincidimos que la Liga debe regresar solo hasta que haya garantías, no podemos apresurarnos y poner en riesgo la salud de todos".



Jugadores la confirmaron a esa cadena radial que les notificaron la novedad de irse a vacaciones no remuneradas por teléfono.



Deportes