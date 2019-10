Bucaramanga y Equidad terminan el año con empate

Atlético Bucaramanga y Equidad saltaron al gramado del estadio Alfonso López para disputar un compromiso, a través del cual el onceno leopardo buscaba despedirse con una victoria en condición de local, aspecto que le costó a lo largo del campeonato, sumar tres puntos en su casa.

Los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para Atlético Bucaramanga que con tenencia de balón y superioridad numérica en el medio campo encontró pequeñas sociedades, pero sin profundidad en el frente de ataque. Entre tanto, Equidad un rival un tanto defensivo y con transiciones rápidas entre defensa y ataque, no lograba penetrar el área adversaria para lograr convertir.



Sobre el meridiano de la primera mitad, Equidad paso a ser el dominador de las acciones de juego, adelantando las líneas, ejerció una presión media e intentó, desde la media distancia, anotar sobre la portería adversaria. Bucaramanga, un tanto huérfano de ideas en el medio campo no encontraba los caminos a gol y se mostraba un tanto aparatoso.



Sobre el minuto 39 del primer tiempo, el portero Vargas de Atlético Bucaramanga intentó tirar el balón por encima de la humanidad del delantero Peralta, éste quita el balón y simplemente con la portería despejada define para equidad anotando el primer gol. La reacción de Bucaramanga no se hizo esperar y en el minuto 43, Matias Mier, simplemente empuja el balón, para convertir gol en contra y el marcador uno por uno.



Así pues, terminaría el primer tiempo con el marcador uno por uno, en un juego escaso de emociones y con dos goles de otro partido, de acuerdo a lo poco mostrado por los dos equipos.



Para el segundo tiempo, muy temprano Atlético Bucaramanga anotaría de cabeza por intermedio de Jean Paul Pineda, quien pleno, para decretar el dos por uno a favor del conjunto leopardo.



Equidad sobre la parte media del segundo tiempo, intentó tener mayor volumen ofensivo, pero no encontró los espacios suficientes debido a la presión y el orden defensivo de Atlético Bucaramanga, que apeló al contragolpe como alternativa en ataque.



En el minuto 34 del segundo tiempo Equidad anotaría el gol del empate en un remate de Wilmer Pacheco, quien recibe el balón y define de media distancia para decretar el dos por dos. Atlético Bucaramanga reaccionaria adelantando líneas e ingresando a Caballero para sostener el balón e intentar anotar el gol de la victoria, sin embargo, en tres opciones no pudo convertir gol.



Sobre el minuto 47 del segundo tiempo, se iría expulsado el defensor de Atlético Bucaramanga Marvin Vallecilla, por doble amonestación.



Terminaría el partido con empate a dos goles entre equidad y Bucaramanga. El conjunto leopardo se despidió de su afición llegando a 25 puntos y casilla 12 en la temporada, mientras que Equidad dijo adiós en el puesto 17 con 20 puntos.

Síntesis

Atlético Bucaramanga 2 – Equidad 2



Atlético Bucaramanga: Christian Vargas (5), Harold Gómez (5), Steve Makuka (6), Anderson Angulo (6), Marvin Vallecilla (5), Gabriel Gómez (6), Cesar Quintero (5), Jhon Pérez (6), Sherman Cárdenas (6), Jean Paul Pineda (7), y Carlos Ibarguen (4).

DT (e): Sergio Novoa.



Equidad: Cristian Bonilla (6), Walmer Pacheco (6), Danilo Arboleda (6), John García (6), Andrés Murillo (6), Pablo Lima (5), Stalin Motta (5), Brayner de Alba (5), David Camacho (6), Matías Mier (6) y Carlos Peralta (6).

DT: Guillermo Rivera.



Partido: Bueno.

Goles Atlético Bucaramanga: Pineda (1 ST).

Goles Equidad: Peralta (39 PT), Mier (autogol 43 PT) y Pacheco (34 ST).

Cambios Atlético Bucaramanga: Sergio Romero (4) por Ibarguen (1 ST), Alejandro Bernal por Gómez (30 ST) y Johan Caballero por Pineda (37 ST).

Cambios Equidad: Joan Castro (5) por Camacho (1 ST), Pablo Sabbag por de Alba (20 ST) y Jhan Cuero por Motta (26 ST).

Expulsados Atlético Bucaramanga: Vallecilla (47ST).

Expulsados Equidad: No hubo.

Amonestados Atlético Bucaramanga: Makuka (25 ST), Vallecilla (35 ST y 47 ST).

Amonestados Equidad: de Alba (29 PT) y Motta (6 ST).

Detalle: El chileno Jean Paul Pineda convirtió su tercer gol de cabeza con la camiseta de Atlético Bucaramanga.

Figura: Jean Paul Pineda Atlético Bucaramanga (7).

Estadio: Alfonso López.

Asistencia: 2.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Éder Vergara Lora (7).



JULIÁN CARREÑO.

El Tiempo

Bucaramanga.