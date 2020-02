A Bucaramanga se le olvidó ganar: ahora empató con Tolima

Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima saltaron al terreno de juego para disputar partido de la fecha tres en la liga I – 2020. El equipo leopardo, con la intención de lograr la primera victoria, mientras que, el cuadro pijao con el compromiso de sumar en una plaza con difícil condición climática.

Una vez rodó la esférica sobre el césped natural, las primeras acciones del partido evidenciaron la iniciativa para Atlético Bucaramanga, que con la salida por los costados generó volumen ofensivo, mientras que, Deportes Tolima con transiciones rápidas permeó la defensa leoparda en dos ocasiones sin poder anotar.



En el minuto 23 del primer tiempo el juez central del compromiso concedió un minuto de hidratación ante la temperatura registrada, cercana a los 35 grados y la alta humedad en el puerto petrolero de Colombia.



Sobre el minuto 27 el jugador Homer Martínez, sorprende con un fuerte remate de media distancia, pero el balón se estrella sobre el horizontal en la opción más clara de gol para el equipo leopardo. De otro lado, Deportes Tolima decide esperar a su rival e intentar en el contragolpe convertir gol.



Terminaría el primer tiempo con el empate a cero goles entre Bucaramanga y Tolima, el equipo local que comenzó imponiendo condiciones con el paso de los minutos se fue diluyendo en su producción futbolística, mientras que el visitante que lo intentó en dos opciones de gol no puedo concretar para dar apertura al marcador.



Para la segunda mitad Deportes Tolima tuvo la iniciativa, con tenencia de balón en la mitad de la cancha alejó a su rival de su portería y en este orden de ideas, Atlético Bucaramanga lució impreciso y carente de poder ofensivo.



En el minuto 25 del segundo tiempo, nuevamente el árbitro central dio un minuto para que los jugadores y cuerpo arbitral, se hidrataran, aunque la temperatura había descendido a 32 grados, pero la humedad continuaba un tanto alta.



Sobre el minuto 33 del segundo tiempo es expulsado el jugador German Gutiérrez de Atlético Bucaramanga, es expulsado inicialmente por doble amonestación, pero seguidamente el juez central, David Rodríguez corrige, manifestando que la amonestación era para Steve Makuka, en un aparente error de procedimiento arbitral.

Ahora bien, en lo futbolístico Atlético Bucaramanga tuvo una sola opción de gol en el segundo tiempo, con Rubén Rojas en el último minuto, mientras que Tolima con tres aproximaciones a gol, fue el equipo que se mostró un poco más incisivo en el último cuarto de cancha, pero sin lograr convertir sobre la portería leoparda.

Síntesis.

Atlético Bucaramanga 0 – Deportes Tolima 0



Atlético Bucaramanga: Cristian Vargas (5), Jair Palacios (4), Gustavo Chará (5), Steve Makuka (5), German Gutiérrez (5), Henry Rojas (5), Homer Martínez (5), Johan Caballero (5), Jhon Pérez (5), Rubén Rojas (4) y Diego Herazo (4).

DT: José Manuel Rodríguez.



Deportes Tolima: Álvaro Montero (6), Nilson Castrillón (6), José Moya (6), Julián Quiñones (6), Danovis Banguero (6), Carlos Robles (6), Yeison Gordillo (6), Jaminton Campaz (6), Luis Miranda (5), Andrey Estupiñán (6) y Roger Rojas (5).

DT: Hernán Torres.



Partido: Regular.

Goles Atlético Bucaramanga: No hubo.

Goles Tolima: No hubo.

Cambios Atlético Bucaramanga: Ever Valencia (5) por Herazo (1 ST), Kevin Aladesanmi por Caballero (30 ST) y Nicolás Roa por Pérez (38 ST).

Cambios Tolima: Francisco Rodríguez (5) por Rojas (1 ST) y Daniel Cataño por Miranda (21 ST).

Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.

Expulsados Tolima: No hubo.

Amonestados Atlético Bucaramanga: Caballero (28 PT), Gutiérrez (34 PT), Valencia (3 ST), Makuka (34 ST) y Palacios (35 ST).

Amonestados Tolima: Robles (37 PT), Rodríguez (2 ST), Banguero (10 ST) y (43 ST).

Detalle: Atlético Bucaramanga entres partidos de liga no ha logrado ganar.

Figura: Andrey Estupiñán Deportes Tolima (6).

Estadio: Daniel Villa Zapata.

Asistencia: 1.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: David Rodríguez Melo (6).



JULIÁN CARREÑO.

El Tiempo Bucaramanga.