Bucaramanga volvió a errar penal y empató 0-0 con Junior

El conjunto leopardo saltaría al césped del estadio departamental Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga, con la firme intención de conseguir una victoria en condición de local, que le había sido esquiva en las últimas jornadas.

Los primeros instantes del partido permitieron observar la iniciativa para Atlético Bucaramanga que con la apertura de la cancha por el costado derecho intentó generar opciones de gol, sin embargo, fue Junior que en el minuto 8, por intermedio de Germán Mera de fuerte cabezazo, estrella un balón sobre el vertical izquierdo, el rebote lo toma Teófilo Gutiérrez y desperdicia la opción de gol enviando el balón por encima del horizontal.



Sobre la parte media del primer tiempo, el conjunto leopardo logró activar en la producción futbolística en el medio campo a Sherman Cárdenas, que con cambios de frente y filtración de balones, permitió que los hombres en punta inquietaran la portería visitante. De otro lado, Junior que cedió la iniciativa, se mantuvo ordenado en defensa y con transiciones rápidas entre defensa y ataque.



Culminaría el primer tiempo con empate a cero goles entre Bucaramanga y Junior de Barranquilla, un partido en el cual, el local generó un par de opciones de gol y de la misma manera el equipo tiburón tuvo la opción más clara que no pudo concretar.



Para el segundo tiempo, nuevamente muy temprano, sobre el minuto 4 avisó Junior con un cabezazo de Teófilo Gutiérrez que se fue muy cerca del vertical derecho de la portería leoparda. Entre tanto, Atlético Bucaramanga que insistió en la salida por los costados buscó sociedades en el medio campo y volumen ofensivo.



Ahora bien, el ingreso de Jhon Pérez le permitió en tres ocasiones remates de media distancia como una alternativa en ataque que implementó Bucaramanga, pero sin fortuna para anotar. Junior aplicado tácticamente, buscó en el contragolpe su mejor aliado en fase ofensiva.



Sobre el minuto 28 de la segunda mitad Edwuin Cetré estrella un balón sobre la parte superior izquierda de la portería leoparda, en posibilidad clara de gol. De inmediato Bucaramanga responde con una transición rápida, Romero se interna en el área y comete falta el jugador German Mera, el juez central decreta pena máxima a favor de Bucaramanga.



El encargado del cobro en el minuto 31 del segundo tiempo, sería Jhon Pérez quien remata y el balón se estrella sobre la raíz del palo derecho del portero Viera. En esa misma jugada, sería amonestado por segunda ocasión el jugador Mera y por ende expulsado dejando su equipo con diez jugadores en el terreno de juego.



Terminaría el partido con el empate cero por cero en un encuentro donde Atlético Bucaramanga pese a tener dos opciones de gol sobre el final no pudo anotar, mientras que Junior sumó un punto en un partido en el que terminó con diez hombres sobre el terreno de juego.

Síntesis

Atlético Bucaramanga: Christían Vargas (6), Harold Gómez (5), Steve Makuka (5), Camilo Mancilla (5), Marvín Vallecilla (5), Rafael Robayo (5), Gabriel Gómez (5), Johan Caballero (7), Sherman Cárdenas (6), Sergio Romero (5) y Jean Paul Pineda (4). DT:

Hernán Torres.



Junior: Sebastián Viera (7), Marlon Piedrahita (6), Willer Ditta (6), Germán Mera (6), Gabriel Fuentes (6), Víctor Cantillo (6), Leonardo Pico (6), Fredy Hinestroza (6), James Sánchez (5), Teófilo Gutiérrez (6) y Edwuin Cetré (6). DT: Julio Comesaña.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: No hubo.



Goles Junior: No hubo.



Cambios Atlético Bucaramanga: Jhon Pérez (5) por Pineda (13 ST), Joel Contreras por Robayo (33 ST) y Carlos Ibarguen por Romero (42 ST).



Cambios Junior: Yohandry Orozco (5) por Hinestroza (13 ST), Rafael Pérez por Orozco (33 ST) y Eder Farías por Gutiérrez (40 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Junior: Mera (31 ST).



Amonestados Atlético Bucaramanga: Makuka (13 PT), Vallecilla (23 PT) y Mancilla (17 ST).



Amonestados Junior: Pico (34 PT) y Mera (29 y 31 ST).



Detalle: En seis partidos en liga Bucaramanga no ha podido ganar en condición de local enfrentando al Junior.



Figura: Johan Caballero Atlético Bucaramanga (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 4.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Leonard Mosquera Gómez (7).



JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Bucaramanga