América continúa en la parte alta de la tabla: 0-0 contra Bucaramanga

Atlético Bucaramanga y América de Cali saltaron al terreno de juego del estadio departamental Alfonso López para disputar un compromiso por la fecha de la liga I – 2019. El onceno leopardo con la obligación de ganar en su campo, mientras que América con el objetivo de sumar y mantenerse en la parte alta de la tabla.

Los primeros minutos del partido entre Leopardo y escarlatas evidenciaron la iniciativa para Atlético Bucaramanga que con tenencia de balón y la apertura de la cancha por el costado derecho intentó generar peligro sobre la portería adversaria, sin embargo encontró un rival como América que ejerciendo presión alta no permitió que el conjunto local manejara los ritmos del partido.



Sobre la parte media del primer tiempo, América de Cali se hizo a la tenencia del balón y alejó a su rival de su propia portería, por instantes, se aproximó con peligro sobre el arco leopardo, pero sin encontrar el camino a gol pues su delantero Aristeguieta, se encontraba neutralizado por la zaga leoparda.



Ahora bien, sobre el minuto 29 del primer tiempo se iría expulsado por doble amonestación el jugador defensor de Atlético Bucaramanga Henry Pernía, dejando al conjunto auriverde con solo diez hombres en el terreno de juego.

De esta forma, terminaría el primer tiempo con el empate a cero goles entre dos equipos que mientras estuvieron once jugadores contra once, fue un partido muy parejo, con aproximaciones sobre las porterías.



Para la segunda mitad, la iniciativa fue para América de Cali que se insinuó sobre la portería de Ramos. Sin embargo, en el minuto 10 del segundo tiempo, se iría expulsado por doble amonestación el delantero venezolano Fernando Aristeguieta, por falta sobre un adversario, dejando al equipo visitante con diez hombres sobre el terreno de juego. Sobre el minuto 15, el juez central anula el gol convertido por Jhon Pérez de Atlético Bucaramanga, por aparente fuera de lugar, que al parecer no existía.



Atlético Bucaramanga con el ingreso de Caballero intentó recuperar la tenencia de balón que había perdido, permitiéndole al conjunto escarlata que aprovechara los espacios en el último cuarto de cancha, hecho que le permitió generar dos opciones de gol que no pudo concretar. En el minuto 32 de la segunda parte, el conjunto leopardo reclamó pena máxima a su favor, tras una falta cometida a Sherman Cárdenas en el área adversaria, el juez central no sancionó infracción. En el minuto 38 del segundo tiempo, América de Cali desperdició opción clara de gol por intermedio del jugador Medina que no supo definir sobre la portería adversaria.



Terminaría el partido con el empate cero por cero entre América y Bucaramanga que con diez hombres en el terreno de juego, intentaron por instantes anotar sobre la portería adversaria, sin tener fortuna en el momento de la definición.

Alineaciones probables

Atlético Bucaramanga: Nelson Ramos (6), Harold Gómez (6), Henry pernía (5), Jeison Quiñones (6), Marvin Vallecilla (5), Cesar Quintero (5), Gabriel Gómez (5), Rafael Robayo (6), Jhon Pérez (6), Sherman Cárdenas (7) y Sergio Romero (5).

DT: Carlos Giraldo.



América: Arled Cadavid (6), Jonathan Pérez (6), Pedro Franco (6), Juan Pablo Segovia (6), Hector Quiñones (6), Carlos Sierra (6), Luis Paz (7), Yesus Cabrera (6), Cristian Álvarez (6), Jhonier Viveros (5) y Fernando Aristeguieta (5).

DT: Fernando Castro.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: No hubo.



Goles América: No hubo.



Cambios Atlético Bucaramanga: Johan Caballero por Pérez (22 ST) y Maximiliano Núñez por Cárdenas (34 ST).



Cambios América: Yeison Medina por Viveros (36 ST) y Jean Sinisterra por Álvarez (40 ST).



Amonestados Atlético Bucaramanga: Pernía (16 PT y 29 PT) y Gómez (29 PT).



Amonestados América: Aristeguieta (28 PT y 10 ST), Pérez (42 PT), Álvarez (37 ST) y Segovia (49 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: Pernía (29 PT).



Expulsados América: Aristeguieta (10 ST).



Detalle: Dos jugadores venezolanos fueron expulsados en el partido, Henry Pernía (Bucaramanga) y Fernando Aristeguieta (América).



Figura: Luis Paz América de Cali (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 19.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Diego Escalante Gutiérrez (5).







JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.