Al fin ganó Bucaramanga: derrotó 2-0 al Cúcuta

Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo serían los encargados del cierre de la fecha 5 de la liga II – 2019, con la disputa del clásico regional, en donde los oncenos en contienda llegaban con realidades muy diversas en la tabla de posiciones. El leopardo con la obligación de obtener su primera victoria del campeonato, mientras que, los motilones con la intención de imponerse en el partido y conseguir los tres puntos.

Rodaría la esférica y en los primeros minutos del partido se evidenció la iniciativa para Cúcuta Deportivo que, ejerciendo una presión sobre campo adversario, mantuvo la tenencia de balón, sin dejar conducir el juego por parte del equipo leopardo.

Sobre el minuto 25 del primer tiempo, la portería de Atlético Bucaramanga fue estremecida, después del fuerte remate de Jhon Hernández, donde el horizontal le negó la posibilidad de la primera anotación para el conjunto visitante.

En el minuto 36 del primer tiempo, Sergio Romero logra anotar para Atlético Bucaramanga, después de un craso error del defensor López, que habilita al delantero leopardo, quien define por encima de la humanidad del portero Chaverra, para decretar el uno por cero a favor del conjunto local.



Culminaría el primer tiempo, con la victoria parcial para Atlético Bucaramanga, por la mínima diferencia, compromiso en el que Cúcuta Deportivo dominó y tuvo tres opciones de gol que no pudo concretar, mientras que el leopardo en dos opciones de gol, anotó un tanto para estar arriba en el marcador.

Bucaramanga vs. Cúcuta Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO



Para la segunda mitad, Atlético Bucaramanga sostuvo el balón en los primeros minutos, Cúcuta que había cedido terreno y dominio al conjunto local, intentó en las transiciones rápidas entre defensa y ataque convertir el gol de la paridad.



En el minuto 25 del segundo tiempo, Jhon Pérez anotaría un “soberbio” gol en un remate de media distancia, fuera del área, el balón se introduce por la parte superior derecha del portero Chaverra que se quedó sin opción, en una bonita anotación del 10 del conjunto leopardo para decretar el dos por cero, a favor del conjunto auriverde.

Ahora bien, sobre el minuto 36 de la segunda mitad Sergio Romero recibiría segunda amonestación y por ende tarjeta roja y la expulsión para el jugador leopardo, dejando al conjunto local con diez hombres sobre el terreno de juego.



Terminaría el compromiso con la primera victoria para Atlético Bucaramanga, dos por cero frente a Cúcuta en el cierre de la fecha 5 de la liga II- 2019. Un partido donde el local fue efectivo y el conjunto motilón adoleció de definición en el último cuarto de cancha.

Síntesis

Atlético Bucaramanga 2 – Cúcuta Deportivo 0



Atlético Bucaramanga: Christían Vargas (6), Harold Gómez (6), Steve Makuka (6), Camilo Mancilla (6), Marvín Vallecilla (6), Alejandro Bernal (6), Elkin Blanco (6), Jhon Pérez (7), Sherman Cárdenas (6), Sergio Romero (6) y Jean Paul Pineda (5).

DT: Hernán Torres.



Cúcuta: Camilo Chaverra (6), James Castro (6), Javier López (5), David Achucarro (5), Diego Sánchez (6), Alexis Hinestroza (6), Harrinson Mancilla (5), Jhon Hernández (6), Matías Pérez (6), Carmelo Valencia (5) y Jonathan Agudelo (5).

DT: Pablo Garabello.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: Romero (36 PT) y Pérez (25 ST).

Goles Cúcuta: No hubo.



Cambios Atlético Bucaramanga: Yuber Asprilla por Pineda (20 ST), Gabriel Gómez por Pérez (40 ST) y Johan Caballero por Cárdenas (48 ST).



Cambios Cúcuta: Luis Miranda por Hinestroza (18 ST), Wílder Guisao por Agudelo (28 ST) y Ever Valencia por Pérez (37 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: Romero (36 ST).

Expulsados Cúcuta: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Mancilla (43 PT), Romero (20 ST y 36 ST) y Blanco (41 ST).



Amonestados Cúcuta: Achucarro (20 PT), Castro (29 PT), Pérez (10 ST), López (14 ST) y Mancilla (35 ST).



Detalle: Primera victoria de Atlético Bucaramanga en la liga II - 2019.

Figura: Jhon Pérez volante Atlético Bucaramanga (7).

Estadio: Alfonso López.

Asistencia: 2.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Edwin Trujillo Castro (7).



JULIÁN CARREÑO.

El Tiempo Bucaramanga.