Atlético Bucaramanga hizo la tarea al vencer 0-3 al Pereira, se benefició de otros marcadores y clasificó a los ocho mejores del torneo colombiano, que este domingo tendrá el sorteo de la segunda fase.

Después de tres años y medio el Bucaramanga vuelve a esta instancia de la Liga Betplay, gracias a los goles de Dairo Moreno, 42 y 88 minutos, y de Michael Acosta, que anotó a los 71.



Habló el goleador



“Una alegría inmensa. El equipo merecía porque perdimos puntos de local que no esperábamos. Veníamos con la ilusión, era un partido de vida o muerte” dijo Moreno, la figura del juego.



Y agregó: “Los compañeros en el banco nos decían que faltaba un gol y lo hicimos. Esta cancha es mía, siempre vengo y anoto”.



Bucaramanga se benefició de la caída de Alianza Petrolera 1-0 con Millonarios y del empate 2-2 del Once Caldas con Santa Fe.



“La campaña es buena para nosotros. Me contrataron para hacer goles y lo he conseguido. Espero que en las finales los haga”, sentenció Moreno.



Bucaramanga es dirigido por un hombre de la tierra, Armando Osma, que así cumple el objetivo propuesto.





