Ni Millonarios pudo asegurar el hecho de ser cabeza de serie, ni tampoco Boyacá Chicó logró ratificar su clasificación a los cuadrangulares semifinales. El empate 1-1 de este sábado en Tunja es un paso más para ambos en busca de esos objetivos.

Millonarios volvió a apelar a la nómina suplente, esta vez, hasta el uniforme, obligado por los colores del Boyacá Chicó, en dos tonos de azul en la camiseta. Y el segundo equipo tuvo un comienzo alegre, exigiendo a un rival que tiene mucho trabajo acumulado y que necesitaba salir de una racha negativa, con un solo triunfo en los últimos nueve encuentros.



Ese impulso inicial le permitió a Millonarios encontrar la ventaja muy rápido, a los 11 minutos, luego de un cambio de frente de Nicolás Arévalo que encontró en el borde del área a Luis Andrés Paredes, listo para rematar con fuerza y cruzado y vencer al portero Rogerio Caicedo.

Luis Paredes celebra su gol a Boyacá Chicó Foto: Twitter: @MillosFCOficial

Millos tuvo un partido tranquilo hasta el remate del primer tiempo, cuando Chicó comenzó a exigirlo y empezó a mostrar la razones por las cuales es uno de los mejores locales de la Liga y no había perdido en su estadio este semestre.



Ese buen trabajo de Boyacá Chicó comenzó a desnudar algunas fallas que se están volviendo repetitivas en al segunda unidad de Millonarios. Una de ellas, espejo de lo que sucede en el equipo titular, que no ha podido encontrar un lateral zurdo que le dé garantías totales cuando no está Ómar Bertel.



Jorge Arias, el inicialista en los últimos juegos, marca bien, pero no sale mucho. Y Samuel Asprilla, el titular en Tunja, tiene idea de ir al frente, pero su espalda es toda una invitación a atacar. Y Chicó la aceptó gustoso.



Por esa zona llegó el tanto del empate parcial del Chicó, en una jugada en la que Kevin Londoño aprovechó todo el espacio que dejó Asprilla: regresó caminando y ya le habían sacado 10 metros. El venezolano Ángelo Peña, de gran segundo tiempo, quedó listo para recibir el pase de Londoño y derrotar al portero Juan Moreno.



Boyacá Chicó se envalentonó y tuvo sus mejores minutos del partido después del gol, en los que exigió mucho a Millos, guiado por Romir Balanta, un jugador desechado por equipos como América y que encontró en Tunja su lugar en el mundo.



Fue tanto el dominio local, que Gamero tuvo que mover su nómina y anticipar la entrada de Daniel Giraldo, al que llevaron a Tunja a borrar amarillas, como a Larry Vásquez, y probar otro lateral, Jhoan Hernández, en lugar de Asprilla.



El impulso de Chicó no le alcanzó para hacer daño y Millonarios tuvo un segundo envión en el que, incluso, pudo anotar un segundo gol. Caicedo lo evitó al atajar un gran cabezazo de Fernando Uribe.



Al final, los dos equipos parecieron conformarse con el empate. Millonarios no aprovechó una última oportunidad, por un manotazo de Henry Plazas a Ramiro Brochero, que había entrado en los últimos minutos. Yuber Quiñones, que también acababa de ingresar, le apostó a la potencia y no a la ubicación y la estrelló en la barrera.



Al final, el 1-1 deja a Millonarios todavía como líder, con 37 puntos, a la espera de lo que haga Nacional en Barrancabermeja el domingo, y Boyacá Chicó es quinto con 29, muy cerca de la clasificación, pero esperando qué pasa en el resto de la fecha para ver su panorama en la última jornada.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

