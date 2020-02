Atlético Nacional se sacude y vuelve a la victoria

De principio a fin, Nacional demostró toda su solvencia en sus líneas y goleó 0-3 a Boyacá Chicó en el partido de cierre de la cuarta fecha del Torneo Apertura, que se realizó en el gramado de La Independencia, lo que le permite compartir el primer lugar del torneo con Pasto al sumar nueve puntos.

El cuadro verdolaga impuso un fútbol vertiginoso, profundo y con salida permanente por las bandas, que complicó por completo al onceno ajedrezado que se mostró impotente para controlar a los artilleros visitantes.



En los diez minutos iniciales del primer tiempo, Nacional fue una auténtica aplanadora. En ese lapso creó tres opciones de gol y en la tercera se le abrió el arco con la anotación de Gustavo Torres, cuando el reloj marcó el minuto 8.



Con anterioridad, al minuto 3, ya el visitante se insinuó con peligro con el mismo Torres quien apareció por derecha y sacó un remate que se fue arriba de la portería de Pablo Mina.



Tres minutos después, una jugada que se gestó en el centro del área, el balón buscó la rápida salida ò derecha de Sebastián Gómez, quien le ganó la espalda de Jhon Mena, y en diagonal despachó el remate que sacó Mina con su pierna derecha.



La resistencia la doblegó el cuadro verdolaga, ahora en una acción por izquierda de Gerson Candelo, quien asistió con centro para que Torres con golpe de cabeza acomode la pelota al fondo de la red, pese al esfuerzo de Mina.



El asedio de los dirigidos por Juan Carlos Osorio bajó en intensidad ofensiva, pero de inmediato salió a relucir el trabajo en marca y de salida desde el fondo con Brayan Rovira y Baldomero Perlaza, quienes fueron prácticos para buscar la velocidad de Estefano Arango y de Torres.



Mientras tanto, el local pudo salir por unos instantes de la asfixia a la que se vio sometido en el primer cuarto de hora. Algunos intentos de manejo y de buscar las bandas con Nelino Tapia y de manejo en la mitad con Juan Camilo Vela, pero no fueron suficientes para lograr el equilibrio en el terreno de juego.



La opción más clara de anotar del equipo a cuadros llegó al minuto 22 mediante el cobro de una pelota quieta que encontró al defensor central Jhonatan Muñoz, quien puso su parietal derecho pero el meta Aldair Quintana fue oportuno y evacuó el balón iba camino de gol.



Boyacá Chicó se animó, esta vez con una salida rápida de Nelino Tapia, quien sacó un remate que evacuó la defensa al tiro de esquina.



Ahora quien lo intentó fue Helibelton Palacios, quien asistió con un centro al área y cayéndose Fabián González alcanzó a puntear el esférico que pegó en la malla lateral del arco de Mina. Luego fue Darío Castro, quien descargó por derecha, pero no tuvo compañía para culminar la jugada.



En el cierre del primer capítulo, Torres de nuevo sacó un derechazo cruzado que salvó con la pierna derecha el portero Mina y Vela en cobro de tiro libre no fue preciso y envió el balón por encima del travesaño.



Luego del descanso, Torres volvió a inquietar por el centro y sacó un derechazo que se fue sobre el bajante derecho de Mina. En un error en la salida del cuadro boyacense, el esférico lo tomó por izquierda Candelo, quien encontró bien ubicado a Torres, quien de fenomenal frentazo acomodó el segundo tanto de la noche.



Nacional aceleró en búsqueda de más goles y aumentó la ventaja con un remate desde los 12 pasos. Mano en el área de Muñoz y cobró el recién ingresado Andrés Andrade para poner el lapidario 0-3.



Nacional pudo aumentar la cuenta, pero la mala puntería y en otras el meta Mina y los defensores boyacenses evitaron lo que pudo ser una goleada histórica. El local solo tuvo un acercamiento a la puerta de Quintana, pero no llevó peligro, en cambio Deiner Quiñónez tuvo tiempo y espacio para haber aumentado el marcador, pero el remate salió ligeramente desviado sobre el segundo palo.

Síntesis

Boyacá Chicó 0 - Nacional 3



Boyacá Chicó: Pablo Mina (6); Jordy Monroy (5), Camilo Pérez (5), Jhonatan Muñoz (6), Jhon Mena (4); Frank Lozano (6), Juan Vela (5), Darío Castro (4); Bryan Urueña (4), Luis Páez () y Nelino Tapia (). D.T: Jhon Gómez.



Nacional: Aldair Quintana (6); Helibeton Palacios (6), Geisson Perea (6), Cristian Mafla (6), Sebastián Gómez (6); Baldomero Perlaza (7), Brayan Rovira (7), Gerson Candelo (6), Estefano Arango (5), Gustavo Torres (8) y Fabián González (5). D.T.: Juan Osorio.



Partido: aceptable.

Gol de Boyacá Chicó: no hubo.

Goles de Nacional: Gustavo Torres (8 PT y 13 ST) y Andrés Andrade (22 ST, de penalti).

Cambios en Boyacá Chicó: Edinson Palomino (4) por Bryan Urueña (1 ST), Jhon González (5) por Juan Vela (15 ST) y Mateo Palacios por Nelino Tapia (38 ST).

Cambios en Nacional: Deiner Quiñónez por Sebastián Gómez (16 ST) Andrés Andrade por Gustavo Torres (19 ST) y Brayan Córdoba por Gerson Candelo (25 ST)

Amonestados en Boyacá Chicó: Juan Vela (12 PT), Nelino Tapìa (23 PT), Jhon Mena (29 PT), Jordy Monroy (36 PT) y Camilo Pérez (33 ST) y Jhonatan Muñoz (45 ST)..

Amonestados en Nacional: Geisson Perea (14 PT), Gerson Candelo (26 ST) y Brayan Córdoba (27 ST).

Figura: Gustavo Torres (8).

Estadio: La Independencia.

Asistencia: 6.500 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no suministrada.

Árbitro: Ricardo García Becerra (7).



ULISES ORTEGA

Para EL TIEMPO

Tunja