Chicó demandará a mujer que protestó frente al bus del equipo

Boyacá Chicó respondió al escándalo del fin de semana cuando un grupo de trabajadoras de una firma fabricante de ropa deportiva impidieron la salida del bus del equipo, al frente del estadio La Independencia, alegando falta de pagos del club.

El máximo accionista del equipo, Eduardo Pimentel, dio declaraciones en las que señaló que demandará a la mujer, llamada Diana Rojas, que de rodillas impidió el paso del bus en protesta por el no pago de la totalidad del contrato.



Según Diana, la deuda es de más de 30 millones de pesos y por eso optó por liderar esta protesta. Luego de un acuerdo con Ricardo Hoyos, presidente del equipo, el bus siguió su camino hacia Bogotá antes del viaje a Barranquilla.



Pimentel dijo este domingo que la ropa deportiva confeccionada fue de mala calidad. Dijo que se realizó un contrato de $ 50 millones y que el club, pagó $28 millones como estaba estipulado.



“Ellos entregaron la ropa, pero lastimosamente fue rechazada por el cuerpo profesional del equipo, a raíz de que la maquila... fue perversa, fue ropa que no les quedaba a los jugadores. Ella tuvo que recoger toda la ropa”, dijo Pimentel en declaraciones a la W Radio.



Diana, por su parte, ha negado esta versión y dijo que el club usa la ropa que su empresa confeccionó.



Pimentel, agregó: “Eso está en Coldeportes, hizo requerimiento. Tenemos todo soportado con documentos y versiones de jugadores... Hace dos meses hemos dedicado a sacar este año por las dificultades. Lo que ellos están haciendo son situaciones de otra índole, ellos nos fallaron"..



"Ellos quieren cobrar a la brava lo que mal han hecho, y nosotros creemos que no vale la pena estar aquí por una suma irrisoria de $ 22 millones.... Nosotros pagamos de nuevo la hechura de esa ropa que ella no fue capaz de hacer bien”, agregó el directivo.

Además, Pimentel señaló que la protesta de Diana, al no dejar pasar el bus, da para una demanda.



“Lo que hicieron ellos con el bus me parece que es para demanda penal, por daños y perjuicios acontecidos en la institución, y por consiguiente tomaremos las medidas necesarias, de hecho, ya nuestros abogados recibieron la orden del presidente y de la junta directiva porque ellos no pueden cobrar por mano propia lo que ellos creen que se debe hacer”, dijo.



El accionista dijo que el pago si se cumplirá, pero que adelantarán acciones penales. "Sabemos que ella cometió errores y le decimos que apenas la situación del club podamos nivelarla, si ya enmendó el error entraremos dentro de los pagos a proveedores que calculo que entren el otro mes".



