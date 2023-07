Mientras la selección Colombia femenina se consolida en su grupo del Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023 y se prepara para cerrar su fase eliminatoria este jueves contra Marruecos, en el fútbol local, ya con la Liga finalizada que dejó a las ‘leonas’ de Santa Fe con el título, el Boyacá Chicó, a través de sus redes sociales, dio a conocer recientemente el incumplimiento de la Gobernación de Casanare al equipo femenino ajedrezado.



Para este 2023, los directivos del club boyacense decidieron tomaron la decisión de conformar el equipo femenino para encarar la Liga y llevarlo a jugar en calidad de local a Yopal, en el departamento de Casanare.



Pero de acuerdo con Eduardo Pimentel, dueño del Chicó, tanto la Gobernación, como el Instituto de Deportes de Casanare, no respaldaron al club, luego de haber prometido su ayuda.



Pimentel explicó que "eran 8 fechas, 4 de local y 4 de visitante. Allá cuadraron, pero la Gobernación no giró los dineros. No les cumplieron, entonces nos encargamos nosotros, a través de mis hijos. En una reunión, le dije al gobernador (Salomón Sanabria) que era muy simple, no hablé nada con usted, pero me tengo que llevar el equipo a Bogotá (o sus alrededores) o Tunja, porque me sale muy alto el costo en Yopal. Pero al final todo fue mamadera de gallo, ellos no cumplieron, no respetaron el fútbol femenino, en tiempos de equidad de género".



“Allá en Casanare, le dieron una bofetada al fútbol femenino, a las mujeres, cuando hablamos de equidad de género, de igualdad en Colombia. Les quitaron sus pagos, el club tuvo que asumir directamente una responsabilidad. Me reuní con el Gobernador, y con el director de Indeportes Casanare. Pasó del tema deportivo a un tema administrativo, algo que es muy desagradable”, agregó el máximo accionista de Boyacá Chicó.



“Casanare no respetó el fútbol femenino. Fallaron totalmente, también en el Inder”, aseveró frente al incumplimiento y las promesas de la Gobernación de Casanare y que tuvieron que ver con un patrocinio para su equipo femenino profesional que participó en la Liga.



Fabián Peralta, director del Instituto de Deportes de Casanare -Indercas-, sobre lo sucedido con el club ‘ajedrezado’ indicó en declaraciones a Gol Caracol que “en el caso del fútbol profesional femenino y del Boyacá Chicó hay que decir que es un proyecto privado, en el que no se pueden invertir dineros públicos. Ellos vinieron acá por su voluntad, llegaron inicialmente en asocio con un equipo de Bogotá y luego sí vinieron Eduardo y Nicolás Pimentel, a quienes conocí. Lo que inicialmente ofrecimos fue el préstamo del estadio Santiago de las Atalayas, les dijimos que se necesitaban las fechas para cuadrar, que el tema de recursos era complicado legalmente hablando”.



El funcionario sostuvo que “nosotros nunca hablamos de apoyo económico; porque reitero que eso se puso de manifiesto”.



“Nos dijeron que se ayudara acá con dineros, pero legalmente no se puede. Ellos están diciendo que les incumplimos, pero no dijimos que íbamos a dar recursos, no tenemos vinculación alguna. Acá para nosotros, es tema cerrado”, puntualizó el director del Inder Casanare.



El club subió a su cuenta de Instagram un breve audio en el que se escucha lo siguiente: ¿Entonces en qué quedamos?, lo de Indercas (Instituto de deportes de Casanare) ya quedan esos 120 millones. Más o menos usted cuándo cree que los podemos tener...”, pregunta Nicolás Pimentel y a la par, se va escuchando otra voz que responde: “Deme 25 días y tiene los procesos para publicarlos, antes no me atrevo porque los procesos de contratación en página son muy puntuales. Me toca subirlos, me toca sacarlos a través de contratación”.

La posición del Incercas

Ante las declaraciones del directivo del club boyacense, el Indercas consideró que se afectó la imagen y credibilidad de la entidad, además de la imagen del gobernador Salomón Andrés Sanabria, por lo que expidió un respectivo comunicado aclaratorio:



“El Instituto nunca ha suscrito compromiso o contrato alguno con el equipo o sus representantes, tal como lo afirma el señor Eduardo Pimentel en sus declaraciones. Por lo tanto, no existe ningún incumplimiento por parte del Instituto, como él menciona.



El proyecto de fútbol femenino Boyacá Chico FC, el cual participó en la Copa Betplay 2023, es un evento de fútbol profesional privado, y no tiene injerencia por parte del Gobierno Departamental.



El proyecto llegó a Casanare mediante un acercamiento realizado por el señor Raúl Aponte de Futuro Soccer de Bogotá, quienes habían firmado un acuerdo comercial con Boyacá Chico FC para presentar el equipo femenino en el torneo. Inicialmente, todos los entrenadores y jugadoras llegaron con contratos de Futuro Soccer, dando inicio al proyecto.



Como es de amplio conocimiento, posteriormente, Futuro Soccer se retrasó en los pagos de nómina tanto para las jugadoras como para el cuerpo técnico. Ante esta situación y considerando que las jugadoras amenazaron con realizar un paro si no se regularizaban los pagos, las directivas de Boyacá Chicó FC intervinieron en el equipo y asumieron su administración.



Durante esta intervención administrativa, Eduardo Pimentel, Nikolas Pimentel y Daniela Pimentel, representantes de Chicó, solicitaron una reunión con el señor Gobernador para dialogar sobre las condiciones en las que había llegado el equipo a Casanare, espacio que se dio en el auditorio del estadio Santiago de las Atalayas, donde se les informó que no se había realizado ningún acuerdo económico con Futuro Soccer y que no existía posibilidad alguna de realizar inversiones en el proyecto, dado que se trata de una iniciativa netamente privada.



No obstante, en esa reunión se puso a disposición del equipo la infraestructura existente, como el estadio Santiago de las Atalayas y el complejo deportivo Pier Lora Muñoz ubicados en la ciudad de Yopal, Casanare, para llevar a cabo los entrenamientos y las fechas oficiales de participación en la Liga Femenina. Se dejó claro que los costos de mantenimiento de las instalaciones y la disponibilidad de las mismas eran el aporte que podíamos brindar para respaldar el proyecto, sin generar ningún costo adicional hasta la fecha en que se utilizaron los escenarios.



Es importante resaltar que todos los permisos correspondientes ante la Alcaldía Municipal y la Gestión del Riesgo, así como pólizas, permisos, apoyo por parte de la fuerza pública, ambulancias y la logística para los días de los partidos, eran organizados y costeados por Boyacá Chico FC.



Se reitera que el Instituto Departamental de Deportes (Indercas) y la Gobernación de Casanare no han suscrito ningún compromiso ni contrato relacionado con el proyecto de fútbol femenino Boyacá Chico FC y que la participación se extendió a brindar el respaldo mediante la infraestructura existente, sin generar ningún costo adicional al equipo. Asimismo, se insta al señor Pimentel a que acompañe sus aseveraciones con pruebas, de lo contrario, se retracte de las mismas.



El Gobierno Departamental reitera su compromiso con el deporte en Casanare con espacios para fortalecerlo y mantenerlo protagonista, con deporte construimos un mejor Casanare.



Atentamente

Ingeniero Fabián Peralta - Director del Instituto para el Deporte y la Recreación de Casanare (Indercas)”