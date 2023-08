Junior de Barranquilla sigue en crisis por cuenta de los malos resultados. El equipo sigue sin ganar en esta Liga y ahora empató en casa contra Bucaramanga, 1-1.



Antes del partido, se sabía que el cargo del técnico Hernán Darío Gómez estaba en duda, por eso la necesidad de victoria, pero una vez más el equipo tropezó.

Bolillo decide

Bolillo Gómez, en el partido Junior vs Bucaramanga. Foto: OSCAR BERROCAL/AGENCIA KRONOS

En la rueda de prensa posterior al partido el Bolillo no anunció su salida. Defendió lo hecho por su equipo. Criticó el gol que le anularon y, por ahora, siguen en el cargo. Además, se río de los insultos de la afición.



Segundo tiempo: "El primer tiempo se jugó bien, en el segundo nos reducen mucho. Hay cosas que aumentan el autoestima y otras te la quitan. Tuvimos opciones muy claras. Anularon un gol por una raya. ¿Demorarse media hora para decidir un gol, se la van a quitar...? El equipo viene con el problema de no ganar, hace todo y no se le presenta".



Freno de mano: "De acuerdo. El no ganar le está costando al equipo y va perdiendo la alegría con la que entrena. Jugamos bien, más que en otro partido, pero no ganó".



Los insultos: "Je je je. Yo me río de eso, la costa es alegre y eso es parte de la fiesta de la tribuna y eso es bien orquestado, bien manejado":



Análisis: "Repetir para que me gocen es bravo pero el equipo estás en construcción, trajo jugadores nuevos, buscamos sociedades, buscamos buen juego. El equipo lo tiene frenado el no ganar. Los muchachos ni hablan, sienten que no se les da el resultado, hay que salir del bache, hay que ganar, como sea".



Renunciar: "Soy de arrebatos.... Tengo cariño por don Fuad por Junior, pero no soy de aguantar mucho. Porque dirijo hace muchos años. Y el equipo juega bien hoy. Y al final me cantan y se les oye hasta bacano, pero no soy de aguantar mucho. Mañana es otro día ja ja ja".



Reunión con Fuad: "Fallaron ustedes. No los vi a la salida. Nos reunimos. él me dijo qué jugadores quiere. Caicedo y Enamorado y Ceter... tienen que ir a exámenes médicos... Decían que mie iba a echar... ja ja ja".





DEPORTES

