Junior de Barranquilla nada que se sacude. En el primer partido con 'Bolillo' Gómez como entrenador, el equipo costeño empató en casa contra Santa Fe, 1-1, en la fecha 9 de la Liga.

El equipo tiburón aún no mostró un gran cambio y le costó contra el cuadro cardenal. Al final, el Bolillo analizó este primer partido con Junior a su cargo.

Palabras de Bolillo

Junior vs. Santa Fe. Foto: FOTOS JAIRO CASSIANI/AGENCIA KRONOS

Balance: "No tengo claridad, es un primer partido, estoy en la raya con 3 días de entrenamiento, tengo ciertas conclusiones, eso lo elaboro con mi cuerpo técnico".



Dudas:"Hay cosas que se ven bien, otras no, es normal. Hay jugadores que hace días no jugaban".



Lesión de Quintero: "Tiene un golpe arriba del tobillo, le hacen tratamientos, ese punto es doloroso, no ha podido entrenar, no se siente cómodo, no está bien. Lo mío es que quería ganar hoy, porque un equipo de último y con esa hinchada espectacular... el fútbol es de amores y odios y si seguimos así nos van a coger odio. Pienso cómo salir, por dónde coger".



Su sensación: "Llevo 3 entrenamientos, primer partido, buscó, analizo, pero me deja berraco no ganar este partido. No veo por ahora las suficientes armas o fuerzas. Hay que darle confianza y trabajo, hay que buscarle la comba... Tengo piedra. No podemos aburrir la hinchada. No podemos dejar alargar la crisis".



