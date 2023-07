Hernán Darío el 'Bolillo' Gómez está en el ojo del huracán por cuenta del desafortunado comentario que hizo en el marco de su última rueda de prensa en el Junior de Barranquilla.



El entrenador antioqueño decidió hacer un comentario mezclando sexo y religión en su intervención pública. El DT, supuestamente, quería hablar de "perseverancia". Sin embargo, su mensaje fue recibido como un chiste de mal gusto, calificado de machista e indignante por gran parte de la población colombiana.



No en vano, este martes, el abogado Hernando Herrera, integrante del panel de '6 a.m', de 'Caracol radio', aprovechó su espacio como asesor jurídico para arremeter contra el 'Bolillo'. Y lo hizo con un talante bastante fuerte.



Bolillo Gómez, 'gamín rehabilitado'

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez (izq.). Foto: Agencia Kronos. iStock.

Herrera, quien ha sido presidente de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, conjuez de la Sección Tercera del Consejo de Estado y de la Sala de Consulta y Servicio Civil de dicha corporación, fue certero en su intervención.



“Lo dice un hincha dolido: 'Bolillo' Gómez es un técnico de pacotilla, y viste ahora la humanidad que es la que mejor sabe llevar, que es la de bufón menor y desconchado”, dijo Herrera de entrada, haciendo referencia al comentario sobre 'la monja y el cura'.



Y agregó, recordando cuando en agosto de 2011 el DT renunció a la Selección Colombia empujado por la presión pública tras agredir a una mujer en el centro de Bogotá: “(Bolillo Gómez) es un gamín rehabilitado con modales de rufián con las damas, y gracias a eso llegó 'San Pékerman' a la Selección Colombia para llevarla a su máxima gloria, a pesar de este caballero”.



“Por lo pronto, y hasta que este propagador de tesis antifeministas esté en el banco técnico, yo renuncio a ser hincha del equipo que tanto quiero: no hay derecho a que este troglodita opresivo y de trasnochada mente machista, cada vez que tenga la oportunidad, agreda a nuestras mujeres: o renuncie o discúlpese”, cerró Herrera en su intervención.

