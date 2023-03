Hernán Darío 'Bolillo' Gómez llegó el miércoles a Barranquilla, para firmar contrato como director técnico del Junior hasta diciembre de 2023, en reemplazo de Arturo Reyes.

El nuevo DT rojiblanco trabajará de la mano de Édgar 'Panzer' Carvajal, quien será su asistente, y con Juan Mauricio Roldán, el preparador físico. Junto a ellos estará Luis Grau, hombre de confianza de la dirigencia de Junior, así como José María Pazo, preparador de arqueros.

La misión del Bolillo

Bolillo Gómez. Foto: Vanexa Romero, EL TIEMPO

"Al hincha le pido apoyo, mucho apoyo", dijo a su arribo al aeropuerto Ernesto Cortissoz.



Gómez aseguró que tiene muy gratos recuerdos de Barranquilla, la que ahora será su nueva casa. "He tenido épocas muy bonitas acá, ganadoras y dirigir al Junior es un sueño que tarde o temprano se me hizo realidad".



El entrenador, de 67 años, dijo que llega con la disposición de trabajar y arreglar la situación del equipo. "Vamos a trabajar, es una posición que no es normal, algo tiene que estar pasando. A cualquier técnico le motiva venir a Junior", indicó.

'Mano dura'

Hernán Darío Gómez, nuevo entrenador de Junior Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

El estreno de Gómez con el equipo costeño será este sábado cuando Junior se enfrente de local a Santa Fe, en partido de la novena fecha de la Liga.



El Bolillo ya ha comenzado a introducir cambios en el día a día del equipo, en busca de sacarlo cuanto antes del mal momento en el que se encuentra.



Desde Barranquilla, versiones de prensa ya dan cuenta de la metodología del entrenador y su primera decisión.



El periodista Juan Salvador Bárcena informó que Bolillo, que empezó a dirigir este jueves, ya les ordenó a sus jugadores que de ahora en adelante trabajarán a doble jornada.



La orden del Bolillo sería la de hacer gimnasio en la mañana y práctica de fútbol en la tarde.

Junior vs. Envigado Foto: Jairo Cassiani. Kronos



Hasta el momento, los jugadores de Junior venían entrenando en una sola jornada, normalmente en la mañana.



Bolillo, técnico de carácter, llega a ajustar tuercas en Junior para enderezar el camino, luego de la salida de Reyes por los malos resultados.



DEPORTES

