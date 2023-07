El ambiente en el Junior de Barranquilla es cada vez más complicado. El equipo que dirige Hernán Darío Gómez no ha conseguido ni un punto en todo el semestre.



ras perder los dos primeros partidos en la Liga (0-1 contra Águilas Doradas en Barranquilla y 1-0 contra Medellín en el Atanasio Girardot, ahora Junior sufrió una derrota que dolió mucho en el corazón de los hinchas.



Cúcuta Deportivo, que hace un año reaparecía en la B y que sigue en la segunda división del fútbol colombiano, le ganó 4-3 al equipo del 'Bolillo', que deberá darle la vuelta a la serie el próximo 16 de agosto para llegar a los cuartos de final del torneo.



El comienzo del nuevo semestre para Junior implicó la salida de varios de los referentes del club, como Juan Fernando Quintero, quien renunció al equipo por desacuerdos con el técnico, o Sebastián Viera, el jugador con más partidos en la historia del Junior.



Viera dijo de todo en una entrevista con el canal ESPN, en referencia a la actualidad del cuadro costeño.



Al ser consultado sobre si equivoca Junior con Bolillo, dijo: "Para que todo salga bien debe haber planificación en base a lo que tienes. Si la base es de buen pie, que juegan bien, que la idiosincrasia es jugar bien, no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol. Si traes a Quintero lo que lo rodea tiene que jugar su fútbol, es la estrella, es el esfuerzo de un equipo para traerlo. El DT planifica, ve lo que le gusta jugar, su modelo y trae sus jugadores en base a eso".

Bolillo responde

Bolillo Gómez se estrenó con Junior. Foto: JAIRO CASSIANI/AGENCIA KRONOS

La respuesta del Bolillo Gómez no tardo en llegar y se dio este mismo viernes. El DT contraatacó y le habló claro y fuerte a Viera.



"Pues Sebastián cuando estaba aquí llevaba años sin jugar bien... estuvimos eliminados y nosotros con ese 2-0 que tenían contra Unión Magdalena y él no comete los errores, hubiéramos clasificado. Entonces, él también perdió, cuando yo llegué había perdido todos los partidos, él fue, pero ya no fue", dijo Bolillo al ser consultado por la prensa.

🔥🔥DURA RESPUESTA DEL BOLILLO A @sebavierareal sobre sus declaraciones ayer 🔥🔥 pic.twitter.com/eityZkAhr2 — Cuid Sports (@cuidsports) July 28, 2023





